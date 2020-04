Bon plan Dji : caméra Osmo Action, RoboMaster S1 ou Tello Boost Combo à prix réduit pour fêter le Mavic Air 2

Dji a récemment annoncé le lancement de son nouveau drone compact Mavic Air 2 et pour fêter l'occasion, la marque organise des réductions sur son site officiel.

Il sera ainsi possible de mettre la main sur quelques produits de la marque Dji avec jusqu'à 100€ de réduction.

Ce sera le cas de la caméra Osmo Action qui est proposée au prix de 279 € (contre 379 € en temps normal). Il s'agit d'une caméra sportive disposant de deux écrans et d'une compatibilité 4K HDR. Elle propose de filmer en 4K à 60 images par seconde avec la stabilisation RockSteady, elle est également étanche (jusqu'à 11 m) et propose du ralenti 8X. Il s'agit d'une des concurrentes les plus sérieuses à ce que propose GoPro.

Les amateurs de robots pourront mettre la main sur le RoboMaster S1 au prix réduit de 499 € (contre 549 €). Il s'agit d'une plateforme robotique à assembler et à customiser. Le robot éducatif propose aux utilisateurs de s'initier à la robotique, à la programmation et au développement de l'intelligence artificielle.

Enfin les amateurs de drones pourront dénicher le Tello Boost Combo à 139 € (contre 159 €). Il s'agit d'un pack complet autour du Tello, le tout petit drone de Dji qui se pilote par smartphone ou via un contrôleur. Il embarque une caméra pour de la vidéo en 720P, propose 13 minutes de vol et une distance de vol de 100 mètres.

Tous ces produits sont à retrouver sur cette page dédiée du 29 avril au 4 mai 2020.