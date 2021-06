Dogecoin : marche arrière toute pour la cryptomonnaie

La poursuite des opérations visant à limiter le cryptominage en Chine, avec la fermeture ordonnée de sites dans le Sichuan, a logiquement eu un effet négatif sur les monnaies virtuelles, bitcoin en tête, ce dernier se retrouvant de nouveau vers les 30 000 à 31 000 dollars.

Les autres devises sont également touchées par cette tendance à la baisse, et en particulier le Dogecoin, monnaie "pour de rire" mais mise en avant par Elon Musk par de multiples tweets ces derniers mois, ce qui a contribué à lui offrir des valeurs record.

Il n'y a pas si longtemps, le Dogecoin flirtait avec les 70 cents et semblait bien parti pour atteindre 1 dollar, alors qu'il ne valait pas 10 cents encore au mois d'avril 2021. La progression a été stoppée après le passage d'Elon Musk dans une émission télévisée il a fait quelques rappels concernant la nature spéculative des cryptomonnaies, refroidissant l'euphorie généralisée.

La chute de la valeur s'est amorcée depuis jusqu'à un plus bas ce lundi à moins de 17 cents ce lundi, contre encore plus de 30 cents ce week-end, avant de se reprendre légèrement. Ce brusque recul est sans doute à mettre au crédit du coup de frein plus général sur le bitcoin en Chine.

Les autres cryptomonnaies ne sont pas tellement mieux loties, notamment l'Ethereum qui est également repassé sous les 2000 dollars, loin de son record à 4500 dollars de ce printemps.