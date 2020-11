Donald Trump pourrait être banni de Twitter à partir de janvier 2021

Depuis ce week-end, on sait que Donald Trump a officiellement perdu les élections présidentielles américaines, et cela pourrait également entrainer une éviction de Twitter.

Au cours des 4 dernières années, la relation entre le réseau social Twitter et le président américain Donal Trump aura été pour le moins tendue.

Les réseaux sociaux ont eu beaucoup de mal à gérer l'incontrôlable président américain et ses déclarations parfois choc, parfois diffamatoire. Entre lutte contre la désinformation et respect de la liberté d'expression, Twitter a eu beaucoup de travail et de sueurs froides avec Donald Trump.

Mais le réseau voit arriver le bout du tunnel avec un élément clé : en quittant la maison blanche en janvier prochain, Donald Trump redeviendra un citoyen américain presque normal... Il ne profitera ainsi plus des privilèges accordés par le réseau social aux dirigeants politiques.

Twitter a ainsi rappelé que ce privilège ne concernait que "les leaders en exercice et candidats, pas aux citoyens une fois qu'ils n'occupent plus ces positions." Le citoyen Trump ne devrait ainsi pas être autorisé à autant de coups d'éclat sur le réseau social et, puisqu'il est improbable que son comportement ne change, devrait être rapidement banni du réseau conformément aux conditions d'utilisation.