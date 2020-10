Le dongle Xiaomi Mi TV, le robot aspirateur Roborock S5 Max et la trottinette électrique Go Ride en promotion!

Le bon plan du jour concerne le dongle Xiaomi Mi TV Stick qui vous permettra de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD sur votre téléviseur. Ce dongle Xiaomi Mi TV Stick exploite un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il possède une connectique micro-USB pour sa charge, intègre une interface Android TV 9, le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video. Enfin, le dongle Xiaomi est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

Le dongle Xiaomi Mi TV est actuellement proposé à 29 € au lieu de 39 € chez Cdiscount !



Poursuivons ce bon plan avec l'aspirateur robot Roborock S5 Max qui utilise une navigation qui exploite quatorze types de capteurs et des technologies déjà éprouvées sur d'autres modèles de la marque. Le télémètre laser à 300 tr/min permet de balayer l'environnement à 360° et pour proposer une carte précise dans l'optique d'un nettoyage optimal. Ces cartes sont sauvegardées et accessibles depuis l'application.

Ce robot aspirateur possède un bac à poussières de 460 ml et un réservoir d'eau de 280 ml permettant le lavage des sols avec une serpillière intégrée. Il profite également d'un ventilateur fonctionnant à 1500 tr/min pour un pouvoir d'aspiration de 2000 Pa. Le Roborock S5 Max est compatible avec les commandes vocales Alexa d'Amazon et Google Home. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5200 mAh pour jusqu'à 3 heures de nettoyage et avec recharge intelligente en fonction du nettoyage à opérer. Une fois arrivé à moins de 20% de batterie, le robot retourne à sa base automatiquement, mais, contrairement au précédent modèle, il n'y restera que le temps nécessaire pour terminer le nettoyage en cours.

Le robot aspirateur Roborock S5 Max est proposé à 330 € seulement au lieu de 600 € chez l'e-commerçant Rakuten !



Continuons avec la trottinette électrique Go Ride 80Pro qui est équipée d'un moteur de 350 W ce qui lui permet une vitesse maximale de 25 km/h. Cette trottinette électrique 80Pro possède des pneus de 8 pouces qui permettent une très bonne adhérence au sol. Elle respecte la réglementation avec des feux arrières et avants, mais aussi votre sécurité avec un double système de freinage.

La trottinette électrique Go Ride est alimentée par une batterie de 6,6 Ah lui permettant pas moins de 25 km d'autonomie. Elle est équipée d’un écran LCD sur le guidon qui va vous permettre de connaître votre vitesse, le niveau de la batterie, etc. Enfin, elle a un poids de 11,5 kg.

La trottinette électrique Go Ride 80Pro Nigh Edition est disponible cette fois-ci à 199 € au lieu de 349 € chez Cdiscount.



