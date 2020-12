Le dongle Xiaomi Mi T Stick et les écouteurs Sony WF-1000XM3 et Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 en promo

Le bon plan du jour concerne les écouteurs sans fil WF-1000XM3 de Sony proposent une réduction de bruit active grâce à un processeur dédié QN1e associé à un système de double microphone (extérieur et intérieur) pour annuler efficacement les bruits extérieurs. Vous pourrez également l'annuler en plaçant votre doigt sur le pavé tactile de l'écouteur gauche afin d'entendre ce qu'il se passe autour de vous.

Les écouteurs WF-1000XM3 profitent aussi d'un traitement audio 24-Bit avec technologie DSEE HX. Enfin, vous pourrez compter sur 6 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée, et jusqu'à 8 h si la réduction est désactivée. Vous pourrez également recharger jusqu'à 3 fois les écouteurs via leur étui de rangement et la charge rapide garantissant 90 minutes d'autonomie avec 10 minutes de charge.

Les écouteurs sans fil Sony WWF-1000XM3 sont disponibles à 199 € au lieu de 249 € chez la Fnac.



Mais aussi le dongle Xiaomi Mi TV Stick qui vous permettra de profiter des contenus vidéo en streaming et VOD sur votre téléviseur. Ce dongle Xiaomi Mi TV Stick exploite un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il possède une connectique micro-USB pour sa charge, intègre une interface Android TV 9, le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video. Enfin, le dongle Xiaomi est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

Vous trouverez le dongle Xiaomi Mi TV à 29 € au lieu de 39 € chez Cdiscount !



Enfin, les écouteurs Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 qui sont dotés d'un son premium et donc d'une qualité supérieure par rapport à la première version de ces écouteurs. Vous pourrez également retrouver une annulation de bruit extérieur pour plus de clarté lors de vos appels, mais aussi un double appui pour accéder à votre musique ou à l'assistant vocal plus facilement. Les écouteurs de chez Xiaomi détectent automatiquement la mise en place d'une des oreillettes dans votre oreille.

Pour une connexion stable et optimale, les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 sont compatibles avec le Bluetooth 5.0. Pour un appairage rapide, automatique et simple, il vous faudra un smartphone de la marque Xiaomi pour bénéficier de la fonctionnalité pop-up.

Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 sont à 57 € au lieu de 100 € chez Amazon.



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les montres connectées Corn WB05 et Xiaomi Mi Watch Lite en promotion, mais aussi 4 thermomètres / hydromètres connectés Xiaomi à 12 €.