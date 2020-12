Les montres connectées Corn WB05 et Xiaomi Mi Watch Lite en promotion, mais aussi ...

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Corn WB05 qui propose un écran AMOLED HD de 1,2 pouces avec une définition de 390 pixels x 390 pixels. Les matières premières de cet écran proviennent Huawei, ce qui est un gage de qualité. Cette montre propose un capteur de la fréquence cardiaque au dos de son boitier afin de suivre votre santé et votre progression sportive.

En parlant de sport, la Corn WB05 prend en charge 8 modes sportifs, dont la course, la marche, le cyclisme, etc. Grâce à son côté étanche IP67, vous n'aurez pas à vous inquiéter de la pluie ou de votre sueur. Elle est alimentée par une batterie de 340 mAh ce qui lui permet une autonomie de 30 jours en usage quotidien et de 90 jours en mode veille ! Enfin, elle propose également un pédomètre, de suivre votre consommation de calories, un suivi du sommeil, etc.

En ce moment, Gearbest propose la montre connectée Corn WB05 à 38 € seulement avec la livraison gratuite.

Corn WB05 Code promo: Vente flash Quantité: 200



Mais aussi la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite qui dispose d’un écran 1,4” avec une résolution de 320x320 pixels pour assurer une bonne lisibilité. Elle est également équipée d’un bouton latéral pour interagir avec les différentes fonctionnalités de la montre qui reste bien entendu tactile. La montre se veut discrète et ultra légère avec seulement 35g au poignet.

La Xiaomi Mi Watch Lite dispose d’un système GPS intégré et prend en charge plusieurs modes d’entraînements sportifs. Un suivi de la fréquence cardiaque 24h/24 est également intégré. La Mi Watch Lite est étanche jusqu'à 50 mètres, idéal pendant votre jogging sous la pluie, mais aussi pendant vos séances de natation. Une batterie de 230 mAh alimente la montre avec une charge de 5W. Pour la connectivité, la Mi Watch Lite embarque le Bluetooth 5.1, et elle peut être appairée avec des smartphones Android 4.4 ou iOS 10 et plus.

Vous pourrez profiter de la montre connectée Xiaomi Mi Watch Lite en promotion à 54 € chez Gearbest avec le coupon Q5B5A828EC912001 et la livraison gratuite.



