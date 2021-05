Données personnelles : 23 applications à risques diffusées sur le Google Play Store

Un lot de 23 applications diffusées en toute confiance sur le Play Store est épinglé pour ne pas sécuriser les données personnelles des usagers. Au total, ce sont plus de 100 millions d'utilisateurs qui sont concernés.

Checkpoint met en garde sur l'utilisation de 23 applications diffusées par Google sur son Play Store Android et qui souffrent de failles critiques de sécurité. Le lot d'applications rassemble plus de 100 millions de téléchargements au cumul, et donc autant de victimes potentielles.

Selon les experts en sécurité, les développeurs de ces applications dont les noms n'ont pas été révélés, se sont montrés négligents avec la sécurisation des données personnelles ou leur stockage. Dans certains cas, les données personnelles sont accessibles de façon non chiffrée sur des serveurs non sécurisés.

Dans les données ainsi à risques, on trouve mails, messages échangés au sein des applications, informations de géolocalisation, mots de passe des services, photos... Checkpoint a contacté Google ainsi que l'ensemble des développeurs concernés pour trouver une solution. Si certaines applications ont déjà déployé des mesures de renforcement de sécurité, d'autres ne sont pas encore intervenues à ce jour.