DOOGEE D11 : la nouvelle montre connectée de la marque DOOGEE qui a tout d'une grande

La montre connectée DOOGEE D11 affiche un design punk, elle est dotée d'un cadre de 1,32" avec une définition de 360 x 360 pixels. L'écran est entouré d'un anneau extérieur brillant et d'un anneau en aluminium aérospatial très résistant. Nous profiterons d'un bracelet en silicone élégant avec des couleurs contrastées.

Elle intègre la puce Realtek 8763EW qui permet d'améliorer la consommation énergétique. Elle permet grâce à une simple pression de répondre ou d'annuler un appel en cours via la connexion Bluetooth 2 en 1. Pour naviguer sur la montre connectée, vous pouvez utiliser le bouton rotatif qui permet d'accéder aux 6 cadrans différents. Il est possible aussi de changer de thème parmi les 200 mises à disposition.

La smartwatch est dotée d'une IA jumelée à un assistant vocal qui permet de contrôler parfaitement votre montre au son de votre voix. De plus, elle permet de voir vos messages, de surveiller votre santé, d'avoir les prévisions météorologiques ou encore de vous suivre sur votre sport parmi les 70 sports différents. Votre montre sera un bon allié pour votre santé.

La DOOGEE D11 vous aidera aussi dans la lutte contre le stress, elle détectera grâce à ses capteurs, tout état de stress et vous proposera des exercices de respiration afin de faire réguler votre état physique et mental. Elle est même capable de suivre votre humeur. Elle est donc dotée du capteur V60 qui permet de suivre intelligemment votre fréquence cardiaque H24 en fonction de votre situation statique ou sportive et peu importe votre couleur de peau.

De plus, ces capteurs permettent de suivre le rythme de sommeil qui analyse la qualité de votre nuit et vous indique si vous manquez de sommeil, d'indiquer la durée de votre sommeil profond ou léger et même de faire des suggestions pour améliorer votre sommeil. Pour finir sur le domaine de la santé, il est aussi doté d'un capteur SpO2 qui permet de suivre le taux d'oxygène dans votre sang.

Au niveau de l'autonomie, vous pouvez profiter de 7 jours de veille grâce à sa batterie de 300 mAh. Elle affiche aussi la certification IP68 qui permet de bien résister à l'eau et à la poussière. Il est quand même déconseillé de se faire un sauna avec.

Jusqu'au 30 juillet, la montre connectée DOOGEE D11 est au prix de 48 € au lieu de 96 € sur le site d'AliExpress avec un envoi depuis la Chine.

