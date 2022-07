Cinq offres de folie avec une souris ergonomique, un PC portable, un écran PC, des RAM et un casque gamer

Commençons notre premier top 5 de la semaine avec la souris Logitech Ergo M575 Trackball qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Sa forme ergonomique et confortable s'adapte parfaitement à votre main et permet de réduire la pression sur votre bras et votre main. Elle profite d'une connectivité sans fil avec une durée de vie des piles de 24 mois. Elle possède trois boutons personnalisables. Son trackball permet de faire moins de mouvement pour augmenter le confort.

La souris Logitech Ergo M575 Trackball est au prix de 29 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Passons au PC portable Lenovo Flex 5 14ITL05 qui est à prix réduit sur le site de la Fnac.

Il est doté d'une dalle de 14" tactile avec une définition de 1920 x 1080 pixels. L'écran peut se retourner pour devenir une tablette. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i5-1135G7 avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Nous notons la présence d'un port HDMI, de trois ports USB et d'une compatibilité Bluetooth et WiFi. Pour finir, il embarque une batterie de 52.5 Wh.

Sur le site de la Fnac, le PC portable Lenovo Flex 5 14ITL05 est au prix de 680 € au lieu de 1050 € avec le code ETE70.



Continuons avec l'écran Lenovo L27q-30 qui profite de 32 % de réduction sur le site de la Fnac.

Il est composé d'une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 pixels. l'écran PC offre 99% de la gamme de couleurs RGB et prend en charge 1,07 milliard de couleurs. Il profite aussi de la technologie FreeSync qui permet une meilleure synchronisation avec la carte graphique. Pour finir, il est doté d'un port HDMI et d'un DisplayPort.

L'écran Lenovo L27q-30 est au prix de 190 € au lieu de 280 € avec la livraison gratuite.



Passons à la RAM G.Skill Ripjaws V 16 Go qui est actuellement en promotion sur Amazon.

Ce lot est doté de deux barrettes de 8 Go de RAM qui affiche une vitesse de mémoire de 3200 MHz avec un CAS 16. Elles sont de type DDR4. Elles sont adaptées pour le gaming. Elle prend en charge les profils Intel XMP 2.0 et elle est garantie à vie.

Sur Amazon, la RAM G.Skill Ripjaws V 16 Go est au prix de 66 € au lieu de 111 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque SteelSeries Arctis 9 qui bénéficie d'une belle réduction chez Amazon.

Sa construction en acier de qualité supérieure et sa bande élastique permettent de s'adapter à n’importe quelle morphologie. Le casque intègre un casque bidirectionnel ClearCast certifié par Discord, il offre une clarté vocale et une suppression de bruit de fond de qualité studio. De plus, le micro est rétractable avec une lumière qui indique si ce dernier fonctionne. Sa batterie vous accompagnera pendant 20 heures. Le casque est adapté aux consoles avec une connexion sans fil à très faible latence.

Le casque SteelSeries Arctis 9 est au prix de 170 € au lieu de 220 € avec la livraison gratuite sur le site d’Amazon.

