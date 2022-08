Doogee S89 Series : lancement officiel du smartphone renforcé avec des prix CASSÉS

C’est officiel, la série de smartphones S89 est sortie le 22 août 2022 sur AliExpress et sur le site officiel de la marque et jusqu’au 26 août, ils proposent 50 % de réduction pour le lancement des mobiles.

Les smartphones sont dotés d’une grosse batterie de 12 000 mAh qui permet jusqu’à cinq jours d’utilisation active ce qui est idéal pour les campeurs, les conducteurs long-courriers, etc. Mais n’oublions pas les gamers qui pourront profiter du smartphone pendant 16 heures non-stop de jeu sans avoir besoin de le recharger. Cette énorme batterie n’arrive pas seule, elle est accompagnée d’un chargeur rapide de 65 W qui chargera totalement votre smartphone en seulement deux heures.

Cette gamme de smartphones est aussi unique avec son effet de lumière RVB nommé "breathing light". Il s’agit d’un rétroéclairage avec la possibilité de le personnaliser comme changer les couleurs , les motifs, ou encore la vitesse. Vous avez la possibilité d’attribuer des effets de lumière en fonction des événements comme les messages reçus, les appels entrants, la synchronisation avec la musique ou encore les autres notifications.

Rappelons que la série de smartphones S89 est dotée d’un écran de 6,3", du SoC Helio P90 avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage et trois capteurs (64, 20, 8 MP pour le Pro et 48, 20 et 8 MP pour la version standard). Elle profite de la certification IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Notons aussi la possibilité de charge inversée, la présence d’Android 12 et bien d’autres options.



Jusqu’au 26 août, les deux appareils S89 profitent de 50 % de réduction sur Amazon et Doogeemall :

Doogee S89 est au prix de 313 € sur AliExpress avec un bon d’achat de 10% et une coque offerte.

Doogee S89 Pro est au prix de 351 € sur AliExpress avec un bon d’achat de 10% et une coque offerte.

Vous pouvez aussi retrouver les smartphones Doogee S89 Series directement sur le site officiel de la marque.



