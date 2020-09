DOOM Eternal : comparaison sous GeForce RTX 2080 Ti et RTX 3080

Sans aucun conteste, Doom Eternal est une véritable réussite et ID Software a été largement félicité pour son titre. Mais la situation change du tout au tout depuis la dernière mise à jour et l'intégration de Denuvo.

C'est une franchise qui a participé à la création du genre même du FPS : Doom est de retour 4 ans après un reboot du titre dans une version qui déborde de superlatifs : plus nerveux, plus varié, plus sanglant.