Nvidia : des GPU gaming Ampere RTX 3070 / RTX 3080 / RTX 3090 surpuissants au prix contenu

La crise mondiale du coronavirus a quelque peu bousculé les plans et les annonces du groupe Nvidia mais, après avoir dévoilé en début d'année sa nouvelle architecture GPU Ampere et les premiers produits destinés au marché professionnel, il lève enfin le voile sur les premières cartes gaming Ampere représentant la série GeForce RTX 30.

Beaucoup de fuites ont circulé ces derniers mois, permettant de cerner les grandes lignes de la nouvelle gamme. Cette dernière se compose de trois puissants GPU : RTX 3070 / RTX 3080 / RTX 3090 promettant jusqu'à deux fois plus de performances que la génération précédente RTX 20 et une efficacité énergétique améliorée de 1,9 fois.

On y retrouve ce qui faisait déjà l'angle d'attaque de la série précédente, à savoir des processeurs de streaming en pagaille, tout ce qu'il faut pour gérer le ray tracing avec des coeurs RT de deuxième génération aux débits doublés et des Tensor cores de troisième génération qui vont permettre de doper l'intelligence artificielle pour gérer des éléments comme le DLSS (Deep Learning Super Sampling) et son échantillonnage haute fréquence pour des rendus de jeux encore optimisés.

On notera la confirmation de l'arrivée, sur les RTX 30 les plus haut de gamme, de la mémoire dédiée GDDR6X derrière laquelle se profile l'ombre d'une coopération entre Nvidia et Micron.

La présentation a également validé le design pour les RTX 3080 et RTX 3090 d'un système avec ventilateur de chaque côté de la carte graphique, l'un des flux sortant latéralement tandis que l'autre éjecte l'air chaud à l'opposé de l'arrivée d'air frais.

Concernant le GPU lui-même, on sait enfin qui fabrique les composants : c'est finalement bien Samsung, avec sa technologie 8N (gravure en 8 nm, dérivée du 10 nm), qui est à la production.

RTX 3070

Les cartes graphiques elles-mêmes occupent trois positionnements distincts avec pour démarrer la RTX 3070 annoncée comme plus rapide qu'une RTX 2080 Ti et dotée d'un GPU GA104 avec 2944 CUDA Cores, 8 Go de mémoire GDDR6 associée à un bus 256-bit. Elle sera proposée au prix de 499 dollars et disponible au mois d'octobre.

RTX 3080

La RTX 3080 constitue l'offre de référence avec un GPU GA102-200 comptant 4352 CUDA Cores, 10 Go de mémoire GDDR6X avec un bus 320-bit fournissant une bande passante de 760 Go/s.

Elle est annoncée au prix de 699 dollars et sera disponible à partir du 17 septembre.

RTX 3090

Pour celles et ceux qui en veulent (vraiment) plus, il faudra passer par la RTX 3090, un monstre par ses dimensions comme par sa puissance avec son GPU GA102-300, ses 5248 coeurs CUDA, ses 24 Go de mémoire GDDR6X et son bus 384-bit fournissant une bande passante de 936 Go/s.

Le BFGPU (Big Ferocious GPU), comme l'appelle Nvidia, s'étale sur trois slots et est annoncé comme 50% plus rapide que la Titan RTX, l'actuelle plus puissante carte graphique pour PC, tout en étant étant plus silencieux et beaucoup plus efficace sur la dissipation thermique.

Elle permettra de jouer jusqu'en 8K 60 fps avec filtre DLSS activé ! Mais il faudra y mettre le prix puisqu'elle est annoncée à un tarif démarrant à 1499 dolars avec une disponibilité annoncée pour le 24 septembre.

Les acheteurs d'une carte graphique RTX 30 ou d'un PC doté d'une GeForce RTX 30 auront droit en cadeau au jeu Watch Dogs : Legion ainsi qu'à un abonnement d'un an au cloud gaming Nvidia GeForce Now.