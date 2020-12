Doom Eternal : ça va saigner sur Switch le 8 décembre

DOOM Eternal prépare sa sortie sur Switch, la console hybride de Nintendo, et les hostilités seront officiellement lancées dès le 8 décembre.

Plusieurs mois après sa sortie sur consoles et PC, Doom Eternal s'invitera sur Nintendo Switch.

Si ID Software avait rapidement annoncé que le titre serait porté sur la console hybride de Nintendo, on ignorait encore exactement quand... finalement, le lancement du jeu est désormais fixé au 8 décembre prochain.

Au passage, le titre s'offre une bande-annonce permettant de juger de la qualité graphique globale du jeu qui perd naturellement en détails et en précision comparée aux versions plus abouties sur PC. Mais finalement, il semble que Panic Button a de nouveau fait des merveilles avec ce portage.

On note ainsi des décors assez fournis et une bonne fluidité qu'il faudra confirmer.

Nous avions pu tester Doom Eternal sur PC et noté un jeu particulièrement jouissif et bien plus complexe que les apparences ne le laissent supposer. Espérons que la version Switch profitera des mêmes critiques.