Dragon Age : le jeu se limitera à une campagne solo

Anthem aura été un véritable échec tant pour BioWare que pour Electronic Arts : le titre devrait inaugurer une franchise complete avec un jeu proposant un mix assez intéressant de PVe et multijoueur... Mais finalement le titre n'a pas convaincu, pire encore BioWare annonçait récemment l'annulation pure et simple de la refonte entamée l'année dernière, signant la retraite pour le jeu et la franchise.

Avec des équipes de nouveau disponibles, BioWare peut ainsi plancher sur d'autres projets, notamment le prochain Mass Effect, mais également Dragon Age. Selon Jason Schreier, BioWare aurait ainsi négocié auprès d'Electronic Arts pour faire de Dragon Age un RPG 100% solo.

Échaudé par les dernières expériences multijoueurs du studio, EA aurait accepté que le titre se résume ainsi à une expérience exclusivement solo alors qu'initialement, le titre était prévu comme un service avec des événements en ligne et des quêtes en multijoueur.

Dommage pour les fans de multi, mais mieux vaut un titre peaufiné en solo qu'un jeu qui se perd dans des fonctionnalités multijoueurs lassantes et sources de bugs...