Dragon XL : SpaceX livrera jusqu'à 5 tonnes à l'avant-poste lunaire Gateway

La Nasa a annoncé en fin de semaine dernière avoir sélectionné SpaceX comme partenaire initial pour la livraison de cargaisons pressurisées et non pressurisées essentielles, expériences scientifiques et autres fournitures à Gateway et pour des expéditions à la surface de la Lune.

Dans le cadre de son programme Artemis pour le retour d'un homme et une première femme sur la Lune, l'agence spatiale américaine ambitionne une station spatiale en orbite autour de notre satellite naturel.

Cet avant-poste lunaire Gateway permettra à des astronautes de travailler et de s'entraîner avant de fouler le sol lunaire. Il doit aussi jouer un rôle dans la préparation des futures missions habitées à destination de la planète Mars.

À la manière de la Station spatiale internationale, la petite station spatiale habitable Gateway pourra accueillir des cargaisons. SpaceX va ainsi mettre au point une nouvelle version de sa capsule Dragon. Baptisée Dragon XL, elle pourra livrer jusqu'à 5 tonnes à Gateway. Elle sera déployée depuis le second étage de son lanceur lourd Falcon Heavy.

SpaceX will launch a variant of Dragon, optimized to carry more than 5 metric tons of cargo to Gateway in lunar orbit https://t.co/NdJaFU1xSD — SpaceX (@SpaceX) March 27, 2020

Le cargo restera amarré à Gateway pendant une durée de six à douze mois par mission, soit bien plus longtemps que pour l'ISS. À noter que comme pour l'ISS, Gateway s'inscrit dans un effort de plusieurs agences internationales et pour l'ajout de différents éléments.

" Via notre partenariat avec la Nasa, SpaceX livre depuis 2012 des expériences scientifiques et des fournitures essentielles à la Station spatiale internationale. Nous sommes honorés de poursuivre ce travail au-delà de l'orbite terrestre et de transporter la cargaison d'Artemis jusqu'à Gateway ", a déclaré Gwynne Shotwell, la directrice générale de SpaceX.