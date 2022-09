Test Dreame H12 : l'aspirateur balai laveur performant

En marge des aspirateurs sans fil et robots, de nouveaux dispositifs portables visent à nous faciliter le ménage : les serpillères sans fil ou aspirateurs laveurs, comme le nouveau modèle H12 de Dreame.

De l'aspirateur balai à l'aspirateur laveur

Les constructeurs d'électroménager l'ont bien compris : avec des vies de plus en plus remplies, nous passons de moins en moins de temps à profiter de notre foyer, aussi lorsqu'il s'agit de faire le ménage, il faut des appareils autonomes ou pratiques et efficaces.

Les aspirateurs sans fil s'imposent ainsi progressivement comme la nouvelle norme, assistés par les aspirateurs robots. Mais certains fabricants souhaitent aller encore plus loin avec des aspirateurs balais laveur de sols.

C'est le cas de Dreame, qui nous avait déjà présenté le H11 avec de sérieux arguments et qui reprend le concept tout en allant encore plus loin avec le H12 que nous allons tester ici.

Présentation

Le Dreame H12 combine dans un seul et même produit un aspirateur-balai sans fil et une serpillère. De quoi laver les sols durs avec une grande facilité et une efficacité redoutable.

Le concept est simple : la tête de l'appareil est équipée d'un rouleau serpillère motorisé qui est alimenté par un réservoir d'eau propre. Le tout est humidifié et permet de décoller les poussières du sol tandis qu'une zone d'aspiration vient avaler les débris et l'eau souillée séparée du rouleau par une bavette plastique.

Ce système n'est pas nouveau et est déjà adopté par nombre d'appareils du genre, certains allant jusqu'à proposer deux rouleaux : un humide pour nettoyer et un sec pour sécher.

Le Dreame H12 ressemble beaucoup, en apparence, au H11 Max que nous avions déjà pu tester : on retrouve un format balais avec les deux réservoirs l'un au-dessus de l'autre, une large brosse dotée d'un seul rouleau et une cane qui facilite sa manipulation.

L'aspirateur se dote également d'un grand écran couleur très lisible pour informer du niveau de charge, de saleté ainsi que des divers modes enclenchés.

Niveau accessoires : on retrouve une base de stockage qui servira également de recharge et accueillera quelques accessoires, notamment un rouleau supplémentaire fourni, un second filtre HEPA, ainsi qu'une brosse avec accessoire coupe-fil.

Le montage est simple : il suffit d'enclencher la cane sur l'appareil, et de le charger avant première utilisation. Une fois assemblé, le tout mesure 1,10 m de hauteur pour environ 17 cm de profondeur. L'appareil est proposé dans un gris anthracite sobre composé de plastiques de bonne qualité.

La fiche technique du Dreame H12 :

Moteur 200 W Brushless

Batterie Li-ion 6 x 4000 mAh

Niveau sonore 72 dB

Réservoirs 900 ml et 500 ml

Écran LED couleur

Côté réservoir, on retrouve un bac d'eau propre d'une capacité de 900 ml avec recharge par le dessus et clip étanche à joint torique. Il sera possible d'y mettre de l'eau chaude (l'appareil ne fait ni vapeur ni ne chauffe l'eau) et d'y ajouter un détergent de son choix pour doper l'efficacité du nettoyage.

Le réservoir d'eau sale pour sa part affiche une capacité de 500 ml, il servira à collecter non seulement les eaux usées de la serpillère, mais également les débris et poussières, puisque c'est une particularité de ce H12 : on peut l'utiliser comme un simple aspirateur, sans eau.

L'écran du H12 change à peine de celui du H11 : très imposant et rond, il propose d'afficher le pourcentage de batterie restant, les témoins de réservoir d'eau sale plein, eau propre, rouleau bloqué, tuyau bouché, mode automatique ou manuel. On retrouve également le cercle coloré qui varie du vert au rouge en fonction du niveau de saleté repéré par le capteur intégré à la brosse.

La brosse pour sa part propose des changements notables : elle permet toujours au balai de se maintenir debout par lui-même, mais elle se voudra bien plus ergonomique que sur le H11.

En raison de sa conception, il sera plus simple d'aller nettoyer jusqu'aux bords des murs : la brosse a été légèrement avancée, et elle est complètement dégagée sur son côté droit. Il suffira de longer les plinthes pour nettoyer très près des murs (jusqu'à 0,5 cm). C'est un point intéressant que nous regrettions lors du test du H11 Max : les bordures de la brosse étaient trop prononcées et laissaient un bandeau de quelques centimètres en bordure des murs, ici, le problème a été corrigé.

à l'usage

Contrairement aux apparences, le Dreame H12 est particulièrement agile lors des manipulations : le fait que sa brosse soit motorisée et que cette dernière soit assistée de deux petites roulettes fait qu'il glisse parfaitement sur les sols durs et a même tendance à avancer par lui-même. Pas besoin de forcer donc, et ce, malgré ses 5 kg.

Le nettoyage est facilité par la présence d'un bouton unique qui permet de basculer entre le mode automatique et le mode aspiration. Le cercle, dont la couleur varie, permettra d'insister sur les zones définies comme les plus sales.

Le mode automatique humidifie le rouleau afin de permettre de mieux décoller les poussières tandis que le mode aspiration stoppe l'ajout d'eau sur le rouleau permettant un fonctionnement à sec ou d'aspirer des liquides présents sur le sol.

Le nettoyage pour sa part nécessite de vider les réservoirs et de les nettoyer avec la brosse fournie, ainsi que de vérifier l'état des filtres. La brosse quant à elle se nettoie toute seule via le mode nettoyage automatique : il suffit de poser l'appareil sur sa base et de lancer le mode (normal ou en profondeur), la brosse s'humidifie alors pendant quelques secondes tout en aspirant. Pour que la procédure fonctionne, Dreame recommande, comme indiqué sur le bac d'eau propre, de conserver 1/4 du réservoir.

Le processus prend quelques minutes pendant lesquelles la brosse va se rincer plusieurs fois avant d'être aspirée pendant plusieurs minutes. Il convient malgré tout de la retirer pour la laisser sécher sur son support dédié afin de limiter la prolifération bactérienne et l'éventuelle apparition de mauvaises odeurs.

Par ailleurs le nettoyage automatique ne dispense pas de procéder à un nettoyage manuel du capot du rouleau qui a tendance à s'encrasser avec le temps.

De gauche à droite : Uwant X100 / Dreame H11 Max / Dreame H12

Pour ce qui est de l'efficacité, le Dreame H12 tient ses promesses. Les sols durs sont nettoyés à la perfection et il se délecte de l'aspiration de liquides (verres cassés par exemple).

En haut, la tête du Dreame H11 Max, en bas, celle du H12 repensée

L'efficacité sur les taches fraiches est redoutable, mais un peu moins sur les taches plus anciennes : il faudra penser à vaporiser un produit sur ces dernières à l'avance. Pour ce qui est des taches de graisse, les résultats sont également plus modestes : efficace si l'on ajoute un dégraissant dans le réservoir d'eau, correct sans.

Sur les gros débris, l'épaisseur du rouleau permet d'éviter les projections en avant, et ils sont parfaitement aspirés pour se retrouver dans le bac de collecte des eaux usées. Idem pour ce qui est des poils de chat, fibres ou cheveux...

L'autonettoyage ne dispense pas de nettoyer le capot de la brosse

Attention toutefois avec les grandes quantités de farine, cacao ou autres produits pouvant s'amalgamer : si le H12 les aspire, il faudra insister sur l'autonettoyage en fin de cycle, voire déboucher les filtres en cours de nettoyage.

L'autonomie du H12 devrait être suffisante à proposer jusqu'à 45 minutes de fonctionnement. De quoi nettoyer une surface de jusqu'à 130 m².

Bilan

Le Dreame H12 est une belle évolution du H11, le constructeur ayant profité des retours d'utilisateurs pour améliorer son concept.

La nouvelle brosse permet effectivement de se rapprocher au mieux des murs pour optimiser le nettoyage et sa manutention est désormais bien plus facile.

L'autonomie est en hausse sur cette version qui gagne également en puissance d'aspiration.

On regrette toutefois les limites encore imposées par la hauteur de la brosse qui ne permet pas de passer sous les meubles. Et lorsque c'est le cas, c'est souvent le corps du balai qui limite les déplacements, l'angle de fonctionnement étant limité également.

Reste que ce type de balais laveur se montre particulièrement performant grâce à sa capacité à décoller la poussière du sol sans la faire s'envoler comme cela peut être le cas avec un aspirateur traditionnel.

Si vous disposez d'une majorité de sols durs dans votre foyer, il est plus que recommandé de vous orienter vers ce type de produit pour accélérer le nettoyage.

Néanmoins, rappelons que ces serpillères sans fil se montrent totalement inadaptées pour les parquets les plus fragiles, les moquettes, joncs de mer et autres tapis. Même si le H12 peut fonctionner "à sec" en mode pure aspiration, son rouleau n'est pas prévu ni optimisé pour un fonctionnement sur sol en fibre.

Le Dreame H12 est proposé au prix officiel de 499,99 € mais est actuellement disponible au prix de 399,99 € chez Darty grâce à une réduction de 20%. Le Dreame H12 est également proposé chez la Fnac à 399,99 € avec quelques bonus en prime : deux brosses à rouleau, deux cartouches filtrantes et deux liquides de nettoyage pour tout achat réalisé entre le 14/09 et le 14/10/2022.