Dreame L10s Pro : ses deux serpillières rotatives décolleront toutes les taches !

L’entreprise Dreame Technology a été créée en 2015. Elle vise à améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs avec la conception d'appareils de nettoyage haut de gamme. Fin 2017, elle a rejoint l’environnement Xiaomi en tant que force motrice et entreprise leader des appareils de nettoyage ménagers intelligents. Aujourd’hui, ils ont déposé plus de 785 brevets.

Parmi leurs conceptions, nous mettons en avant aujourd’hui le Dreame L10s Pro qui profite d’une belle réduction sur le site d’Amazon. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un produit de qualité, pour avoir testé récemment le Dreame L10s Ultra.

Le L10s Pro est un robot aspirateur laveur robot qui combine parfaitement les dernières technologies de nettoyage. Il est donc capable de (véritablement) laver le sol et d’aspirer toutes les poussières et saletés de la maison.

L’aspirateur est doté d’un détecteur LiDAR intelligent qui permet de construire rapidement la carte de vos pièces en maximum 10 minutes. De plus, il identifie avec précision tous les obstacles et les évite. Le robot détecte également les chutes possibles permettant d’éviter de se coincer et donc de nécessiter une intervention humaine. Son IA intégrée est d'ailleurs assez remarquable et là où d'autres se retrouvaient coincés lors de nos tests (par exemple contre une chaise à bascule), ce dernier a réussi à chaque fois à s'en sortir tout seul.

Le Dreame L10s Pro offre une puissance d’aspiration de 5300 Pa qui, avec ses brosses en caoutchouc, permet de nettoyer efficacement le sol, mais aussi le bois, le carrelage, la moquette, les tapis et les autres types de revêtements. Un des gros atouts de la machine est la présence de serpillières rotatives qui permettent de décoller les taches plus efficacement. Elles tournent à grande vitesse pour éliminer les saletés les plus tenaces. Cerise sur le gâteau, le robot est capable de surélever ses serpillières de 7 mm lorsqu’il est programmé pour ne pas laver certaines zones de la maison comme du bois ciré ou bien quand il passe au-dessus d'un tapis. Le L10s Pro intègre un réservoir d’eau de 190 ml et un réservoir à poussières d’une capacité de 450 ml.

Depuis l’application mobile dédiée Dreame que vous pouvez installer sur votre smartphone, vous avez la possibilité de régler l’intensité de nettoyage sur 4 niveaux pour la poussière et 3 pour l’eau. De plus, vous pouvez programmer l’heure à laquelle le robot commence le travail, mais aussi lui imposer le nettoyage de certaines pièces uniquement. Enfin, vous avez la possibilité de contrôler le robot avec votre voix grâce à Siri, Alexa ou Google Assistant.

Pour finir, le Dreame L10s Pro intègre une batterie de 5200 mAh qui offre jusqu’à 150 minutes d’autonomie. Le robot retournera ensuite automatiquement à sa base pour se recharger et finir son nettoyage si celui-ci n’était pas terminé.

Vous trouverez actuellement le robot aspirateur Dreame L10s Pro au prix réduit de 509 € au lieu de 599 € sur le site d’Amazon. Comme à son habitude, la livraison est gratuite pour les abonnés d’Amazon Prime.