Offre spéciale Dreame : une série de bons plans pour fêter la sortie du Dreame Z10 Pro

Le constructeur chinois Dreame est une jeune marque sur le marché de l’aspiration robotisée. Elle est propulsée par l’écosystème Xiaomi et elle a fait rapidement ses preuves en produisant de bons modèles d’aspirateurs. Aujourd’hui, la marque sort le Dreame Bot Z10 Pro et pour marquer le coup, du 10 au 12 août 2021, Dreame et AliExpress organisent deux jours de réductions sur ces produits.

Pour son lancement, on retrouvera donc l’aspirateur robot laveur Dreame Z10 Pro au prix de 376 € au lieu de 711 € avec en plus un coupon de réduction de 17,45 € sur le site et le bon de réduction 0810DME30. De plus, 5 sacs à poussière jetables sont offerts pour chaque Z10 Pro acheté.

Voici les autres produits de la marque qui bénéficient d’une réduction sur le site d’AliExpress, livraison depuis la France :

Aspirateur balai

Robot aspirateur