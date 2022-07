Dreame : le Amazon Prime Day fait chuter les prix des aspirateurs de la marque !

Commençons avec l'aspirateur balai eau Dreame H11 qui profite d'une belle réduction pendant le Prime Day sur Amazon.

L'aspirateur balai est léger et portable, ce qui permet de le manipuler facilement et de l'emporter partout dans votre maison. Il profite d'un réservoir à eau propre de 900 ml et d'un réservoir d'eau sale de 500 ml qui permet de laver une grande surface et il intègre une brosse rotative qui permet de nettoyer même les taches les plus incrustées.

Une fois que vous avez fini votre nettoyage, le balai intègre une fonction auto nettoyante de la brosse. Il est équipé d'un écran LCD indiquant le mode de nettoyage, l'état de la batterie et les erreurs que l'aspirateur peut rencontrer. Sa batterie de 15Ah permet de nettoyer 160 m² de surface d'une seule traite.

Sur Amazon, l'aspirateur balai eau Dreame H11 est au prix de 266 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à l'aspirateur robot le Dreame Bot W10 qui profite aussi pendant les Prime Day d'une belle réduction.

Ce dernier est équipé de deux brosses rotatives de nettoyage de 19,2 cm de long qui s’autonettoient lors de retour en base. Elles offrent une très bonne qualité de nettoyage des sols comparée aux serpillières des autres robots. De plus, le W10 offre un pouvoir de succion de 4000 Pa et est équipé d'un réservoir à poussières de 450 ml qui permet de ne pas le vider après chaque nettoyage.

Le robot est accompagné d'une base qui est dotée de deux réservoirs de 4 litres (eau propre et eau sale) et d’un système de séchage permettant aux brosses rotatives de ne pas rester humides et d’éviter ainsi la prolifération de bactéries et l'apparition de mauvaises odeurs. Pour finir, le robot aspirateur est doté d’une confortable batterie de 6400 mAh qui permet un fonctionnement de 210 minutes soit l'équivalent en termes de nettoyage d'une surface de 300 m².

L'aspirateur robot le Dreame Bot W10 est au prix de 794 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Finissons avec le robot aspirateur Dreame Z10 Pro est en promotion sur le site d'Amazon.

L'aspirateur est doté d'un capteur LiDAR, d'un réservoir à poussière de 400 ml, d’un réservoir d’eau de 150 ml, d'un coupe-fil pour nettoyer sa brosse, et d'un bouton pour l'associer au WiFi. Sur le dessous, nous notons la présence de deux roues crantées, d'un balai central et d'une brosse latérale.

Le Z10 Pro peut être associé à l’application Xiaomi Mi Home afin d’accéder à toutes ses fonctions telles que la programmation, le contrôle de l'aspirateur ou la gestion de ses cartes et il est compatible Google Assistant et Alexa. Il intègre aussi une batterie de 5200 mAh offrant jusqu'à deux heures et demie d'autonomie. Pour finir, l'aspirateur est accompagné d'une sa base capable de contenir jusqu’à 4 litres de poussières soit 65 jours de fonctionnement, rendant ainsi inutile le vidage du bac après chaque nettoyage.

Sur Amazon, l’aspirateur robot laveur Dreame Z10 Pro au prix de 400 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans de chez Dreame pour les Prime d'Amazon :



