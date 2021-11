Dreame casse les prix pour le Singles Day sur ses aspirateurs robots et balais T30, L10 Pro et V10

C'est aujourd'hui le célèbre Singles Day sur AliExpress et Dreame en profite pour casser les prix durant deux journées de folie sur trois aspirateurs robots et balais qui profitent de réductions jamais vues.

Commençons avec l’aspirateur balai Dreame T30 qui possède un écran OLED permettant d’afficher une multitude d’informations comme le niveau d’aspiration ou l’état de la batterie. L’aspirateur propose 4 modes différents : éco, médium, turbo et auto. Ce dernier permet de régler intelligemment son aspiration en fonction de la saleté et du type de sol.

Le Dreame T30 est accompagné d'un pack d’accessoires complet qui permet un nettoyage sur tout type de sol. Les filtres, le bac à poussière et les brosses sont démontables et facilement nettoyables. L’aspirateur dispose d'une très bonne puissance d’aspiration allant jusqu’à 190 AW. Il possède un réservoir à poussières de 600 ml. De plus, le Dreame T30 est doté d'une batterie de 2900 mAh qui offre 90 minutes d'utilisation continue en mode éco.

L’aspirateur robot Dreame T30 est au prix ultra réduit de 274 € au lieu de 459 € avec le code 11AE45 (ou 11AE30 si épuisé) avec la livraison gratuite depuis la France.



Continuons avec le robot aspirateur Dreame L10 Pro qui est doté d'un télémètre LiDAR et de trois boutons présents sur le dessus pour lancer le lavage, le retour à la base et le focus sur une zone spécifique. Sous le clapet, on note la présence d'un réservoir à poussières de 570 ml facilement démontable pour l’entretien.

Une fois retourné, on observe un réservoir de 270 ml pour l'eau avec une lavette, une brosse principale et un balai rotatif. De plus, deux roues crantées sont capables de grimper sur les tapis ou sur les petits obstacles. Il possède un bon pouvoir d’aspiration de 4000 PA et peut donc également servir en mode serpillère.

Le Dreame L10 Pro est associé à une application dédiée. Elle enregistre la cartographie de la maison afin d’optimiser le nettoyage des pièces. L'aspirateur est doté d'une batterie de 5200 mAh qui permet d’aspirer pendant 2h30 ou une surface de 250 m².

Le robot aspirateur Dreame L10 Pro est en méga promotion au prix de seulement 271 € au lieu de 379 € avec le code 11AE45 (ou 11AE30 / 11AE22 si épuisé) et la livraison gratuite depuis la France (prendre Espagne si épuisé).



Finissons avec l'aspirateur-balai sans fil Dreame V10 qui est équipé d'un moteur puissant et rapide avec 100 000 tours/m offrant une puissance d'aspiration de 140 AW / 22 000 Pa. Il est doté d'une batterie de 2500 mAh offrant 60 minutes d'utilisation en mode standard.

Il est fourni avec plusieurs accessoires permettant de nettoyer tous types de surface. Son poids ultra léger de 1,5 kg permet une utilisation facile et sans fatigue. Pour finir, il est doté d'un réservoir à poussières de 500 ml.

L'aspirateur balai Dreame V10 est au prix exceptionnel de 160 € au lieu de 250 € avec le code 11AE22 et la livraison gratuite depuis la France (prendre Espagne si épuisé).



