dreame V12 Pro : lancement officiel le 11.11 du dernier aspirateur balai de chez dreame

La marque dreame a lancé son premier aspirateur sans fil en 2018. Après plusieurs aspirateurs qui ont fait le succès de la marque comme le V9 ou le V12, le constructeur lance officiellement son nouveau modèle le 11 novembre pour le "Single Day", le dreame V12 Pro. Il est vendu à 314 € au lieu de 491 € avec le code FR12PRO.

Ce dernier est propulsé par le moteur SPACE 6.0 650W avec une vitesse impressionnante de 160 000 tours par minute et offre une puissance d'aspiration de 210 AW / 32 000 PA. Il est fourni avec 6 outils puissants dont une brosse anti-acarienne, un suceur plat à LED, etc. Il est donc facile de nettoyer les meubles hauts ou de passer sous les lits.

Le dreame V12 Pro est équipé d'une batterie avec 7 cellules de 2700 mAh soit 18 900 mAh offrant une autonomie maximale de 85 minutes et elle se recharge en 4 heures. On constate aussi la présence d'un réservoir à poussière avec une contenance de 500 ml qui se vide très facilement en appuyant sur un simple bouton.

Le système d'aspiration à 12 cônes et avec 5 étapes de filtration offre une efficacité de 99,94% pour garantir un air sortant propre. De plus, l'aspirateur profite de 8 niveaux de réduction de bruit pour profiter d'un nettoyage silencieux. Et pour finir, on profite de trois modes de puissance : Eco, Auto et Turbo. L'aspirateur en mode automatique s'adapte au sol afin d'optimiser le nettoyage.

Sur AliExpress, l'aspirateur Dreame V12 Pro est au prix exceptionnel de 314 € au lieu de 491 € avec le code FR12PRO. La livraison est gratuite depuis la France.

Il sera possible de l'acquérir uniquement à partir du 11 novembre, mais vous pouvez dès à présent mettre l'aspirateur dans votre panier. Il est bon à savoir que :

Les 200 premières commandes payées recevront gratuitement une brosse à dents électrique Oclean X Pro à 52 €.

10 acheteurs seront choisis parmi les commandes de 9h à 10h et recevront gratuitement le V12 Pro



N'hésitez pas à consulter nos autres bons plans comme HUAWEI qui fête l'anniversaire de son magasin en ligne avec de très nombreuses promotions ou encore AliExpress qui lance le Festival du 11.11 (Singles Day) avec jusqu'à 80% de réduction !!!