Dreame : les aspirateurs balais et robots de la marque jusqu'à -38% sur Amazon

Commençons par l’aspirateur-balai Dreame T20 qui bénéficie d’une très belle réduction sur Amazon. Doté d’une batterie de 3000 mAh, il assure 70 minutes de nettoyage, avec un temps de charge de 4 heures. Il est propulsé par un moteur de 450 W offrant une puissance d’aspiration de 25 000 Pa / 150 AW. Le Dreame T20 dispose d’un écran LCD couleur qui affiche diverses informations en temps réel comme l’autonomie restante ou encore la puissance d’aspiration.



Continuons avec le robot aspirateur Dreame L10 Pro. Il intègre un télémètre LiDAR pour se guider. Il est équipé d'un réservoir à poussières de 570 ml, d'un réservoir d'eau de 270 ml, d'une lavette, d'une brosse principale et d'un balai rotatif. Ce robot dispose d'un bon pouvoir d’aspiration de 4000 PA et d'une batterie de 5200 mAh permettant une autonomie de 2h30 soit l'équivalent d'une surface de 250 m².

Poursuivons avec l’aspirateur balai Dreame T30. Il propose une très bonne puissance d’aspiration jusqu’à 190 AW et 4 modes différents : éco, médium, turbo et auto, le dernier permettant de régler automatiquement son aspiration en fonction de la saleté et du type de sol rencontré. Il possède un réservoir à poussières de 600 ml, et une batterie de 2900 mAh permettant 90 minutes d'autonomie en mode éco.



Autre best-seller, le Dreame H11 est un aspirateur sans fil qui peut aspirer, laver, essuyer et sécher vos sols en une seule fois. Il possède 2 réservoirs d'eau propre et sale séparés garantissant que vous nettoyez toujours avec une brosse propre. Les réservoirs sont de grande capacité (0,9L d'eau propre et 0,4L d'eau sale) vous permettent de nettoyer plus longtemps sans vider ni remplir. Il possède un système auto nettoyant qui s'active via une seule touche.

Finissons avec l'aspirateur robot Dreame Z10 Pro. Sa puissance d'aspiration affiche 4000 Pa. On note la présence d'un réservoir à poussières de 400 ml et d’un réservoir d’eau de 150 ml. Le robot dispose d’une batterie de 5200 mAh offrant une autonomie de 2 heures et demie. Il est accompagné d'une base qui est capable de contenir jusqu’à 4 litres de poussières soit 65 jours de fonctionnement en autonomie.



