Dreame Z10 Pro, le robot aspirateur de chez Dreame à petit prix pour son lancement, mais aussi le T30 et F9 !

Pour officialiser sa sortie, la marque lance une série de réduction sur ses produits, comme le tout nouveau Z10 Pro ou encore le balai aspirateur Dreame T30 et le robot Dreame F9.

Commençons par le Dreame Z10 Pro, le robot aspirateur que nous avons testé il y a peu de temps. Pour faire un petit résumé, il présente un design similaire à ce qui se fait aujourd’hui.

L’aspirateur est rond avec la présence sur le dessus d’un télémètre laser ainsi que trois boutons pour la mise en service, le retour à la base et un nettoyage localisé.

Sous le robot, on observe deux roues crantées, un balai central et une brosse latérale. Il est équipé d’un bac à poussières de 400 ml et d’un réservoir d’eau de 150 ml. Il est compatible avec l’application Xiaomi Mi Home afin d’accéder à toutes ses fonctions telles que la programmation ou la gestion de ses cartes.

Le Z10 Pro est équipé d’une batterie de 5200 mAh permettant une autonomie de 2 heures et demie. Le gros avantage de cet aspirateur est sa base qui est capable de contenir jusqu’à 4 litres de poussières soit 65 jours de fonctionnement.

On retrouvera donc l’aspirateur robot laveur Dreame Z10 Pro au prix de 376 € au lieu de 711 € avec en plus un coupon de réductions de 17,3 € sur le site et un code de réduction 0810DME30. Cette offre est valable jusqu’au 14 août 2021.



Passons à l’aspirateur-balai, le Dreame T30 qui profite aussi d’une belle réduction pour les journées promotionnelles de chez Dreame.

Il est fourni avec une multitude d’accessoires lui permettant de nettoyer dans les moindres recoins. Il possède une très bonne puissance d’aspiration de 27 000 PA et d’un bon réservoir à poussière de 600 ml. Sa batterie lui permet une autonomie de 90 minutes.

L’aspirateur-balai Dreame T30 est au prix de 299 € au lieu de 459 € avec le coupon de 8,7 € et le code 0810DME30. Livraison depuis la France.



Finissons avec le robot Dreame F9, de forme arrondie avec une coque en plastique, le F9 est un aspirateur robuste. Il est équipé d’un bac à poussières de 0,6 litre, d’une brosse centrale et d’un balai latéral.

Compatible avec l’application Xiaomi Mi Home, vous pouvez configurer le robot aspirateur ou encore le programmer et le contrôler. Sa batterie permet au robot de fonctionner pendant 2h30. De plus, son pouvoir d’aspiration est de 2500 PA.

Sur AliExpress, le robot aspirateur Dreame F9 est au prix de 177 € au lieu de 250 € avec le code OURDREAME et un coupon de 8,7 € sur le site. Livraison depuis la France.

