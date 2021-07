Drive pour ordinateur : Google unifie ses clients de synchronisation

En début d'année, Google avait annoncé une unification de ses clients de synchronisation de fichiers Drive File Stream et Backup and Sync (Sauvegarde et synchronisation) sur ordinateur. Ils s'adressent respectivement à un usage professionnel et personnel.

Sous l'égide d'une seule application Google Drive pour Windows et macOS, il est question de regrouper les fonctionnalités les plus populaires.

Google fournit désormais un calendrier plus détaillé concernant la transition à venir. L'information auprès des utilisateurs de Backup and Sync prendra de l'ampleur à partir du 19 juillet prochain. Le 18 août, ils recevront des notifications internes pour les inviter à passer à Drive pour ordinateur.

À partir du 1er octobre 2021, tous les utilisateurs encore avec Backup and Sync ne seront plus en mesure de se connecter avec ce client. Pour continuer la synchronisation avec Drive et Google Photos, ils devront nécessairement installer Drive pour ordinateur.

Le choix d'unification de Google est sans doute judicieux avec la disponibilité de deux clients de synchronisation qui pouvait prêter à confusion. Pour une frange d'utilisateurs, Google Drive via le navigateur web peut toutefois être suffisant le cas échéant.