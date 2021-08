Le drone DJI Mavic Mini Combo, les écouteurs Jabra Elite 75T et PC gamer MSI Katana GF66 à petits prix

Commençons par le DJI Mavic Mini Combo qui est actuellement en promo sur Amazon.

C’est un drone ultra léger (249g) qui mesure 13,5 x 8,5 x 5,5 cm, il tient facilement dans la main. Il permet de prendre des photos aériennes de 12 MP et des vidéos 2,7K HD. Grâce à son cadran motorisé à 3 axes, le drone assure une stabilité lors des prises de vue.

DJI Mavic Mini Combo est fourni avec une télécommande permettant de le contrôler jusqu’à 2 km, mais il est possible de le guider depuis un smartphone avec l’application Fly App. Sa batterie permet de profiter de 30 minutes de vol non-stop.

Sur Amazon, le drone DJI Mavic Mini Combo est au prix de 369 € au lieu de 499 € avec la livraison gratuite.





Passons aux écouteurs sans fils Elite 75T de la marque Jabra qui promettent une expérience d’utilisation optimale grâce à une connexion avec le smartphone stable et instantanée à l’aide du Bluetooth. Avec l’application Jabra Sound+, vous pourrez personnaliser votre son afin de trouver la combinaison parfaite pour vous. Les Jabra Elite 75T ont une autonomie de 5,5 heures qui peut s’allonger avec le boitier de recharge de 24 heures.

Les écouteurs sont fournis avec trois différentes tailles d’embouts afin de s’adapter à la morphologie de tous. Les écouteurs Jabra Elite 75T sont compatibles avec les appareils iOS et Android. Ils utilisent la technologies de réducteur de bruit et le mode transparent.

Les écouteurs sans fil Elite 75T sont au prix de 100 € au lieu de 150 € sur le site Amazon.





Finissons avec le PC gamer MSI Katana GF66 qui est à prix réduit chez Cdiscount. Son écran de 15,6" est en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC est propulsé par le processeur Intel Core i7 accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Le PC est équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 avec 8 Go de mémoire dédiée. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Il est équipé d’une batterie de 56 Wh et d’un chargeur de 150 W permettant de le charger en une heure.

Vous retrouverez le PC gamer MSI Katana GF66 à 1500 € au lieu de 2734 € avec le code RENTREE100 chez Cdiscount.

N'hésitez pas à consulter nos autres bon plans comme les offres de la rentrée de chez Xiaomi ou encore la fibre SFR à seulement 10 €.