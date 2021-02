Un drone GPS black 6K et un drone Xiaomi MITU en promotion, mais aussi

Le bon plan du jour concerne le drone MITU de Xiaomi qui est un quadricoptère tenant dans la main et qui est équipé d'une caméra permettant de filmer en 720p, prendre des photos, mais également servir de retour vidéo.

Le drone embarque également divers capteurs lui permettant de détecter et d'éviter les obstacles. Il peut également être piloté depuis un smartphone ou via un contrôleur dédié à une distance maximale de 50 mètres, avec une autonomie annoncée d'une dizaine de minutes.

Vous pourrez profiter du drone Xiaomi MITU à 55 € seulement en utilisant le coupon O5A9A54820912001 et en profitant de la livraison gratuite.



Vous trouverez également le drone GPS black 6K qui propose une classique caméra à l'avant, mais en possède une deuxième sous le drone pour profiter d'un point de vue unique qui vous permettra de capturer des prises impressionnantes grâce à la photo fixe 6K. La caméra avant est, elle aussi, de qualité et profite d'un ultra grand-angle de 120°, la caméra du dessous gérant du 360°. Pour ceux qui recherchent plus d'immersion, ce drone propose un mode VR compatible avec un portable et des lunettes VR.

Pour rajouter plus de cachet à vos enregistrements de vols, vous avez la possibilité d'ajouter un filtre beauté et de zoomer jusqu'à 50x. Vous pourrez le piloter grâce à une télécommande fournie qui supportera également votre smartphone. La distance de contrôle est d'environ 500 mètres et la distance pour de la transmission d'image est de 120 mètres. L'autonomie de ce drone est de 25 minutes. Enfin, il est équipé d'un module GPS.

En ce moment, Gearbest propose le drone 6K à 110 € avec la livraison gratuite.

Drone 6K Code promo: Vente flash Quantité: 200



Ci-dessous, vous pourrez profiter de deux autres drones en promotion chez Gearbest :

Drone 5G 4K Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

