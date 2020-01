Bon plan : le drone Hubsan Zino H117S (caméra 4K UHD) à prix réduit

Amateurs de drones, le modèle Hubsan Zino H11S en promotion chez Gearbest devrait vous intéresser avec sa caméra 4K UHD et son autonomie de 23 minutes.

Le drone Hubsan Zino H117S est pliable et de type quadricoptère. Avec son encombrement de 30,4 x 25,2 x 9 cm quand ses hélices avec moteurs sans balais sont dépliées, il pèse 700 g tout en disposant d'une batterie de 3000 mAh permettant une autonomie en vol de 23 minutes. Le temps de charge complet est de 4 heures. La distance de transmission, via sa télécommande Wi-Fi à 5,8 GHz, est de 1 km et cette dernière peut accueillir un smartphone pour bénéficier d'un écran.

Ce drone peut atteindre une vitesse maximale de 60 km/h.

Il est équipé d'une caméra 4K UHD avec une image stabilisée sur 3 axes et peut filmer en 3840 x 2160 pixels à 30 images par seconde et avec suivi des images.

Disposant d'un module GPS intégré, le Zino H117S dispose de fonctions de retour automatique au site de décollage, de suivi de l'utilisateur, de survol à une altitude déterminée, du vol en ligne droite dans une direction définie, du suivi d'une trajectoire de vol tracée sur une carte ou de points de passage.

Le drone Hubsan Zino H11S est proposé en promotion sur Gearbest à partir de 216 € avec le code de réduction GBH117S25. Il est possible d'opter pour plusieurs batteries et un sac de rangement, ce qui aura bien évidemment une incidence sur le prix proposé.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

