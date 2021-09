Le super drone Parrot Anafi à -43 %, mais aussi...

Aujourd'hui, en top promo, le drone Parrot Anafi voit son prix se réduire de 43 % ! Une bonne occasion pour se faire plaisir en vol.

Il est pliable et ultracompact et ne pèse que 310 g. Plié, il mesure 224 x 64 x 65 mm comparé à 175 x 240 x 65 mm en prêt à voler. Il offre une stabilité sur 5 axes (2 mécaniques et 3 axes électroniques). De plus, grâce au capteur SONY, l'Anafi permet une prise d'images nettes malgré les vibrations et avec une orientation à 180°.

Le drone est capable de supporter des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Il est doté de 25 minutes d'autonomie, et la batterie se recharge via un port USB C en 1h30. Il est programmé pour revenir à son point de départ lorsqu'il ne possède quasiment plus de batterie.

Pour finir, il s'associe avec l'application FreeFlight afin de piloter le drone et d'y configurer ses paramètres de vol. On peut aussi l'associer à un casque de réalité virtuelle afin de profiter un maximum du vol.

Chez boulanger, le drone Parrot Anafi est au tarif ultra réduit de 369 € au lieu de 699 € avec la livraison gratuite. Une offre à ne pas rater.





