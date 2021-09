Des prix fous sur une TV, un clavier et un PC portable !!!

Aujourd'hui, voici notre top trois des promotions du jour avec le clavier Logitech MX Keys PLUS, le PC portable Asus Zenbook UM425QA et une TV SONY KD65X7055.

Commençons par la télévision KD65X7055 qui profite d'une très belle réduction chez Cdiscount.

Le téléviseur est équipé d'une dalle LED de 65" (163 cm) avec une définition 3840 x 2160 px. Il présente un design fin et élégant et inclut un passage de câble. De plus, on peut observer un rétroéclairage dynamique.

Du côté de la connectique, la TV SONY est pourvue d'un port Ethernet, d'une entrée vidéo composite, de trois ports HDMI, d'une sortie SPDIF, d'une sortie Audio et de trois ports USB. La télévision est propulsée par la technologie 4K X-Reality Pro et elle est compatible avec le WiFi. Vous avez la possibilité de naviguer sur internet, mais aussi d'utiliser YouTube par exemple.

La télévision SONY KD65X7055 est au prix de 600 € au lieu de 900 € sur le site de Cdiscount.



Passons maintenant au Logitech MX Keys PLUS, un clavier rétroéclairé sans fil avec une très belle promotion sur Amazon.

Les touches ont des formes sphériques qui s'adaptent à la forme de vos doigts offrant une expérience de frappe plus fluide et agréable. Le clavier affiche un design minimaliste avec des matériaux de qualité. Le rétroéclairage est intelligent, il détecte automatiquement l'approche de vos mains, efficace de jour comme de nuit.

Il est accompagné d'un repose-poignet. Avec la technologie Flow, vous avez la possibilité de connecter votre clavier sur plusieurs PC simultanément. Il est équipé d'une batterie de 1500 mAh offrant une très belle autonomie. Le clavier est compatible Windows, macOS, Linux, Chrome, Android et iOS.

Sur Amazon, le clavier Logitech MX Keys PLUS est au prix préférentiel de 77 € au lieu de 119 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC Asus Zenbook UM425QA qui bénéficie d'une très bonne offre sur le site de la Fnac.

L'ultraportable est équipé d'un écran de 14" proposant une définition de 1920 x 1080 px en 16/9 et avec une luminosité de 400 nits et un filtre antireflet. Il est propulsé par le processeur AMD Ryzen 9 cadencé à 3,3 GHz, accompagné de 16 Go de RAM, et de 512 Go d'espace de stockage en SSD.

Le PC est équipé d'un chipset graphique AMD Radeon Vega 7. Du côté de la connectique, on peut observer une prise audio combinée, un port HDMI et trois ports USB 3. Il est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0. Pour finir, le PC portable est fourni avec une webcam intégrée 720p.

Le PC portable Asus Zenbook UM425QA est au tarif réduit de 1110 € au lieu de 1600 € avec la livraison gratuite sur le site de la Fnac.



