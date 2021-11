Druid : la 4e génération de GPU Intel prévue pour 2025

Intel est résolument décidée à venir jouer des coudes avec AMD et Nvidia sur le marché de la carte graphique dédiée. Sa marque Arc devrait ainsi prochainement proposer une première gamme de puces et lancer une petite révolution sur le secteur.

Cela fait des années qu'AMD et Nvidia se partagent quasiment seuls le marché de la carte graphique, mais les choses vont changer. À partir du second trimestre 2022, Intel proposera ses premières cartes Arc Alchemist en s'attaquant au segment d'entrée de gamme pour commencer.

Mais Intel a un plan bien plus important et déjà établi sur le long terme concernant son projet. La firme envisage sérieusement la suite et a déjà une feuille de route plutôt fournie et optimiste.

On sait ainsi qu'Intel a déjà des noms pour ses prochaines générations de cartes : Battlemage, Celestial et Druid. On sait désormais que la marque compte proposer sa génération de cartes Druid dans le courant de l'année 2025. Intel compte ainsi bel et bien sortir une génération de carte par an, alors même que le marché est plutôt sur la base d'une génération tous les deux ans.

Intel pourrait ainsi inonder le marché de diverses références pour correspondre à un large public, et faire monter ses produits en puissance et en popularité au fil des 3 années qui s'annoncent. Reste à voir les performances et les prix des produits d'Intel, ainsi que le développement de synergies entre les GPU et les CPU de la marque, qui pourraient amener quelques étincelles et un peu de piquant sur le marché.