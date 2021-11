ARC Alchemist DG2-128EU : la première carte graphique d'Intel se précise

Intel fera ses premiers pas sur le marché des cartes graphiques en janvier prochain et le youtubeur Moore's Law is Dead fournit déjà un paquet d'information sur la carte qui sera proposée en ouverture de gamme.

La première gamme de cartes graphiques ARC Alchemist d'Intel sera présentée durant le salon CES 2022 de Las Vegas début janvier et l'un des premiers produits sera sans doute la carte Intel DG2-128EU d'entrée de gamme, d'abord en version mobile puis pour PC de bureau.

Le youtubeur Moore's Law is Dead diffuse de nouvelles informations sur cette carte qui devrait faire son apparition dès le premier trimestre 2022. La version pour PC de bureau sera ainsi dotée de 6 Go de mémoire GDDR6 associée à un bus mémoire 96-bit, tandis que la version mobile hériterait de 4 Go de GDDR6 avec un bus 64-bit, voire 3 Go de mémoire dans certaines configurations.

L'architecture Xe-HPG sera ainsi confrontée à celles de Nvidia et d'AMD sur l'ouverture de gamme, avec un positionnement direct face aux GPU GA107 Ampere et Navi 24 RDNA 2.

Les premiers indices suggèrent que les performances de la carte graphique d'Intel se situeront au niveau de celles de la GTX 1650 / GTX 1650 Super mais avec des possibilités de ray tracing en plus.

Côté prix, on s'attend à la trouver à moins de 200 dollars et un tarif supposé de 179 dollars est évoqué mais qui demandera à être confirmé. Cela permettrait à Intel d'attaquer le marché sur un segment laissé de côté par les autres fabricants de cartes graphiques, à moins que les rumeurs de Radeon RX 6500 XT / Radeon RX 6400 ne se concrétisent.