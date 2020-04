DualSense : la manette de la PS5 a déjà convaincu Bethesda

Sony a donc récemment dévoilé la DualSense, une nouvelle manette dédiée à la PlayStation 5 qui ne reprend pas le nom de DualShock. Et pour cause, Sony veut marque une rupture avec ses anciens modèles et présenter son contrôleur sous un nouveau jour.

Et selon les premiers retours des éditeurs et studios, Sony pourrait avoir réussi son coup. Pete Hines, Vice-président du marketing chez Bethesda a ainsi annoncé avoir pu tester la DualSense de Sony et se dit très impressionné par le retour haptique des gâchettes. Pour lui, Sony propose une nouvelle base sur laquelle les développeurs pourront s'appuyer pour donner une nouvelle dimension aux jeux.

Selon Pete Hines, il faut complètement oublier les manettes de la PS4 : une fois la DualSense en mains, plus question de revenir en arrière. Reste que la technologie de retour haptique devra être exploitée par les développeurs pour proposer plus d'immersion aux joueurs. Selon les jeux, l'exploitation du contrôleur pourrait être variable, et il faudra donc attendre les premiers titres, manette en mains pour se faire une idée.