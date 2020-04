DualSense : Sony dévoile la manette qui équipera la PlayStation 5

Sony a donc levé le voile non pas sur un DualShock 5 mais sursur la DualSense, une manette dédiée à la PlayStation 5 qui souhaite résolument rompre avec la précédente génération.

On retrouve un design largement inspiré de celui du DualShock 4 avec un nouveau jeu de couleurs noir et blanc avec quelques touches de bleu. La manette proposera un retour haptique poussé qui devrait retranscrire certaines actions en jeu, les boutons L2 et R2 seront également adaptatives afin de proposer une résistance variable pour plus de précision en jeu, notamment lorsqu'il sera question de bander un arc par exemple.

Globalement, la manette sera plus petite que la précédente, un point déjà annoncé par Microsoft avec la manette de sa Xbox Series X, notamment pour convenir à plus d'utilisateurs et utilisatrices. Elle sera également plus légère et proposera de nouveaux boutons, notamment un bouton "Create" qui remplacera le bouton Share et qui devrait permettre de déboucher sur davantage de fonctions.

Il nous tarde de voir désormais comment les studios exploiteront les fonctionnalités du contrôleur pour révolutionner le gameplay au sein de leurs titres.