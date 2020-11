DualSense : une prise en charge plus large sur Steam

Après une première prise en charge partielle la semaine dernière, la manette Dual Sense est désormais plus largement gérée sur Steam.

La semaine dernière, Valve annonçait que sa plateforme Steam venait de prendre en charge les manettes DualSense et Xbox Series dans le cadre d'un programme bêta.

Si la gestion de la manette Xbox, qui a peu évolué comparée à la précédente génération, n'a posé aucun problème, les choses étaient bien différentes pour la DualSense. Ainsi, on apprenait que plusieurs fonctionnalités avancées, comme le trackpad, les vibrations, la résistance modulaire des gâchettes, n'étaient ainsi pas encore disponibles.

Les choses ont bien changé puisque désormais, Steam annonce la prise en charge plus large du contrôleur, indiquant que c'est l'API Steam qui gère le tout et que les développeurs et éditeurs n'ont ainsi rien à modifier dans leurs jeux. La gestion concerne les commandes basiques, le jeu de LED, les moteurs de vibration ainsi que le gyroscope.

Le flou subsiste encore concernant le trackpad et les gâchettes adaptatives qui ne sont pas mentionnés dans l'annonce de Valve. La prise en charge se maintient dans le cadre d'un programme bêta, Steam précisant qu'il faudra mener des tests complémentaires avant un déploiement sur la version classique de la plateforme.