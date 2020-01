Le DualShock 5 s'affiche dans un brevet

Si Sony ne communique pas directement sur le prochain contrôleur de sa PlayStation 5, la marque a multiplié les brevets ces derniers mois avec des schémas détaillés de cette dernière.

On en apprend ainsi un peu plus sur le fameux DualShock 5 qui sera livré avec la PS5, même si la console devrait rester compatible avec les manettes de précédente génération.

Dans un brevet autour de sa manette, on découvre ainsi une DualShock 5 équipée de nouveaux boutons au dos. On constate la présence de deux petits boutons situés sous la manette et deux plus gros situés au bout des annulaires quand la manette est en main.

Le contrôleur perd également son bouton central PlayStation. Il semble que la zone tactile soit plus petite que sur DualShock 4. Dans de précédents schémas, il était évoqué la présence de nouveaux points lumineux ou plutôt d'une réattribution du point unique situé sur la tranche supérieure, chose que l'on ne constate pas sur ce brevet.