DuckDuckGo : deuxième moteur de recherche aux USA, Canada et Australie

On ne l'a pas vraiment vu arriver et pourtant, le moteur de recherche DuckDuckGo s'invite désormais à la seconde position derrière Google aux USA, Canada et Australie.

Cela fait des années que Google s'impose comme le leader incontesté des moteurs de recherche. Mais au fil du temps et des différents scandales liés à l'exploitation parfois malsaine des données privées, ou aux pratiques de plus en plus décriées des GAFAM, Google voit sa position dominante toujours plus contestée.

La situation profite ainsi à quelques concurrents, qui voient l'opportunité de percer et pourquoi pas, de venir renverser le géant Google.

C'est justement le cas de DuckDuckGo, moteur de recherche qui revendique la protection de la vie privée des utilisateurs. Affichant une politique très stricte vis-à-vis du traçage des utilisateurs et du respect de leurs données personnelles, le moteur séduit de plus en plus.

Le moteur n'est pas très jeune, il affiche déjà 13 ans au compteur et une popularité grandissante... Il viendrait désormais se positionner juste derrière Google dans plusieurs pays : USA, Canada, Australie et même Pays-Bas et compterait ainsi entre 70 et 100 millions d'utilisateurs (difficile d'avoir un chiffre précis quand le cheval de bataille du moteur est de ne pas suivre ses utilisateurs).

DuckDuckGo offre une solution simple aux utilisateurs ne souhaitant pas être pistés et se charge de bloquer une grande partie des modules de traçage. Le moteur n'est pour autant pas une oeuvre caritative et arrive à dégager du bénéfice depuis 2014 avec des revenus dépassant les 100 millions de dollars par an, preuve qu'une alternative plus respectueuse des données personnelles peut être conjuguée avec rentabilité.

Des revenus qui permettent à DuckDuckGo de s'offrir des campagnes de publicité pour toucher de nouveaux marchés et grappiller un peu plus de parts de marché chaque jour à Google.