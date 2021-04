Pistage des utilisateurs : DuckDuckGo dit non au FloC de Google

Google annonçait il y a quelques semaines que la marque cherchait à remplacer les cookies tiers à l'aide d'un nouveau dispositif baptisé FloC. Mais même si cette initiative est présentée comme une façon de mieux respecter la vie privée des utilisateurs, il s'agit toujours de proposer des traceurs pour les annonceurs et éditeurs.

L'idée derrière FloC (Federated Learning of Cohorts) est de rassembler les utilisateurs par centres d'intérêt au sein de "cohortes", et ce sont ces cohortes qui seraient partagées aux éditeurs et annonceurs afin de leur permettre de cibler non plus un individu précis, mais une catégorie d'utilisateurs. L'utilisateur profiterait ainsi d'une couche d'anonymat au sein d'un groupe plus important faisant l'objet d'un pistage publicitaire.

Pour DuckDuckGo, le moteur de recherche qui met en avant le respect de la vie privée, FloC ne propose pas un intérêt suffisant pour l'utilisateur et sera donc naturellement bloqué, comme tous les autres dispositifs de traçage.

Rappelons que FloC n'est actuellement testé que sur le continent américain, et que le système n'est pas encore adapté aux dispositions légales du marché européen, notamment concernant le RGPD.

DuckDuckGo invite les utilisateurs du navigateur Chrome à télécharger et installer son extension DuckDuckGo privacy Essentials pour faire du moteur le moteur de recherche par défaut et pouvoir ainsi bloquer FloC, même pendant les phases de tests.

Notons que DuckDuckGo n'est pas le seul à avoir annoncé être contre le FloC puisque le navigateur Brave avait déjà annoncé désactiver le dispositif par défaut.