Windows 10 : les appels téléphoniques directement depuis le bureau

C'est une fonction demandée par les utilisateurs depuis plusieurs années qui est finalement déployée sur Windows 10 : il est désormais possible de passer des appels téléphoniques depuis le bureau de l'OS via la connexion à un smartphone Android

Microsoft l'avait promis en septembre dernier : l'application "Votre téléphone" de Windows 10 permet désormais de passer des appels téléphoniques directement depuis le bureau.

Le déploiement de la nouvelle fonctionnalité est progressif et s'opère par vague, il est donc possible que vous ne puissiez pas encore y accéder.

L'application propose de connecter son smartphone Android ou iOS à son PC pour accéder à certaines fonctionnalités, notamment la gestion des SMS, des photos et notifications. L'idée est de centraliser les informations essentielles du smartphone sur l'écran du PC pour limiter la perte de productivité.

Et désormais il est donc possible de gérer des appels directement depuis l'application et un micro-casque. On peut également commencer une conversation sur son smartphone, puis la terminer sur son PC, et inversement.

L'utilisateur peut également accéder à l'historique des appels. La fonctionnalité devrait relancer l'intéret des utilisateurs pour l'application et la rendre bien plus utile, notamment auprès des personnes travaillant chaque jour sur Windows 10.