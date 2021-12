Dying Light 2 : le jeu est Gold, la sortie en février confirmée

Techland vient d'annoncer une excellente nouvelle pour les joueurs : Dying Light 2 vient de passer Gold et sa sortie est donc bel et bien confirmée pour le 4 février prochain.

Dying Light 2 aura connu un développement on ne peut plus chaotique : après un premier épisode réussi et bien accueilli par les joueurs, Techland annonçait un nouveau volet à l'E3 de 2018. Plusieurs fois remanié, le développement du jeu s'est rapidement enlisé et le titre a connu plusieurs reports laissant parfois planer le doute sur son abandon.

Finalement TechLand a confirmé que le titre venait de passer Gold, une étape de développement qui indique que le jeu est terminé et prêt à partir au pressage pour les versions physiques.

Les développeurs continuent de travailler à proposer un éventuel patch Day 1 qui corrigera quelques bugs, mais la production du titre en lui-même est terminée. D'ailleurs, Techland confirme que le jeu sortira sur toutes les plateformes le 4 février 2022.

Le studio dispose ainsi de 2 mois pour peaufiner sa copie, ce qui est plutôt une bonne chose. Tymon Smektala, Lead Game Designer se réjouit de la situation et se dit soulagé d'arriver à la fin du projet, tout en conservant une avance significative sur la date de sortie pour permettre de peaufiner le titre correctement. Uen vidéo de 15 min de gameplay devrait être dévoilée ce soir à 21h sur la chaine Twitch de Techland.