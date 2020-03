Bon plan Dyson : les aspirateurs sans fil Dyson V8 Animal et Dyson V8 Motorhead en promotion ! Mais aussi ...

Le bon plan du jour concerne les aspirateurs Dyson qui sont reconnus comme les aspirateurs, avec ou sans fil, les plus performants du marché. La promotion d'aujourd'hui concerne les modèles V8 Animal et Motorhead qui sont sans fil.

Commençons par le Dyson V8 Animal qui vous permettra d'aspirer sol, mur et plafond grâce à sa facilité d'utilisation. Ce modèle est conçu pour vous débarrasser des poils de vos animaux plus efficacement et surtout plus facilement. Il dispose de la technologie Cyclone 2 Tier Radial™.

Cet aspirateur sans fil de chez Dyson est alimenté par une batterie Lithium qui permet une autonomie allant jusqu'à 40 minutes avec un réservoir ayant une capacité de 0,5 L. Le temps de chargement est de 5 minutes. Les dimensions du Dyson V8 sont de 74 x 15 x 27 cm pour un poids de 5,48 Kg.

L'aspirateur sans fil Dyson V8 Animal est disponible en promotion chez Darty à 299 € au lieu de 460 €.

Le Dyson V8 Motorhead a pour principale différence, avec le Dyson V8 Animal, que son kit de nettoyage est inclus dans le prix. Vous pourrez donc retrouvez avec l'aspirateur V8 Motorhead la brosse motorisée et la brosse rigide qui sont dotées de poils rigides, la brosse matelas afin d'éliminer les allergènes des tissus et enfin la mini brosse douce qui permet de retirer principalement la saleté des surfaces planes.

L'aspirateur sans fil Dyson V8 Motorhead, et son kit, est actuellement en promotion à 349 € au lieu de 450 € chez Darty.

Vous retrouverez d'autres aspirateurs en promotion chez Gearbest :

Alfawise V10 Max Robot Aspirateur Serpillère Code promo: P42DC06B0D9EB3C8 ou utilisez le coupon sur le site Quantité: 500

360 S6 Code promo: vente flash Quantité: 100

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

