Bon plan : la trottinette électrique pliable ES2 de Segway en promotion ! Mais aussi des vélos Samebike

La célèbre trottinette électrique pliable ES2 de Ninebot by Segway (Xiaomi), concurrente affichée de la M365, est de retour en promotion chez Gearbest avec une expédition depuis la France.

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique ES2 de Ninebot (en partenariat avec Xiaomi). Cette trottinette connaît un véritable succès amplement mérité.

Afin d'améliorer le confort d'utilisation, elle est équipée d'amortisseurs à ressort à l'avant et à l'arrière. Une application disponible sous iOS et Android permet de se connecter en Bluetooth pour gérer l'éclairage LED ou encore le régulateur de vitesse, alors qu'une fonction anti-vol est également proposée. Vous aurez l'occasion de tester trois modes de conduite, et l'écran intégré affiche diverses informations comme le niveau de batterie, la vitesse ou le mode de conduite.

La trottinette électrique ES2 propose un format pliable pour un poids total de 12 kg. Sa batterie de 187 Wh (5200 mAh ; recharge en 3 heures) et son moteur de 700 W lui permettent d'atteindre une autonomie de 25 km et une vitesse maximale de 25 km/h. Elle supporte une charge de jusqu'à 100 kg et est équipée de roues de 8 pouces (20cm).

Disponible au prix officiel de 549 € chez son fabriquant Segway (449 € en ce moment via une promotion), le meilleur prix de la trottinette électrique Ninebot ES2 est chez Gearbest en promotion à 322 € seulement avec le code GBNEBES2 et une expédition depuis l'Europe en 2 à 10 jours.



Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

