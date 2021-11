Dyson fait son Black Friday sur son site avec de très nombreux aspirateurs à prix cassé

Dyson propose de nombreuses promotions sur cette page dédiée de son site.

Par exemple, l'aspirateur balai Dyson V10 Animal profite de cette occasion pour bénéficier d'un tarif réduit. Ce dernier permet de nettoyer le sol, les murs et le plafond grâce à sa facilité d'utilisation et ses accessoires. Ce modèle a été réfléchi pour vous débarrasser des poils de vos animaux plus efficacement et surtout plus facilement que d'autres aspirateurs. Il est fourni avec sa base d'accueil pour se fondre dans le décor.

Cet aspirateur sans fil de chez Dyson est alimenté par une batterie Lithium Ion qui offre une autonomie allant jusqu'à 60 minutes avec un réservoir ayant une capacité de 0,76 L. Sa puissance d'aspiration maximale est de 151 AW et de 15,8 en mode normal. Le temps de chargement est de 3,5 heures.

L'aspirateur sans fil Dyson V10 Animal est disponible au tarif réduit de 399 € au lieu de 449 €.



Voici différentes offres que propose Dyson :

Aspirateur

Traitement de l'air

Pour rappel, vous trouverez toutes les promotions sur cette page du site officiel de Dyson.

