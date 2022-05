Dyson imagine les robots domestiques qui vous rendront la vie plus facile

| Source : The Verge

Le spécialiste des aspirateurs sans sac prépare un virage vers les robots domestiques et montre les premiers prototypes qui s'occuperont bientôt de votre intérieur.

La marque Dyson est connu pour ses aspirateurs sans sac et ses ventilateurs / purificateurs au design caractéristique mais elle explore également d'autres horizons.

Après avoir abandonné la conception de véhicules électriques, trop complexe, elle envisage de se tourner vers la robotique domestique, domaine également tendance et dont les récents progrès permettent d'envisager des systèmes complexes pour épauler l'humain dans certaines tâches du quotidien.

La firme va dépenser 2,75 milliards de livres (3,2 milliards d'euros environ) dans des projets porteurs comme la robotique, les moteurs électriques et l'intelligence artificielle d'ici 2025, dont 600 millions de livres (704 millions d'euros) cette année.

Construire un grand centre de robotique au Royaume-Uni

Dyson veut recruter dès à présent 250 ingénieurs en robotique spécialisés dans divers domaines comme le computer vision, le machine learning ou les capteurs et envisage d'en embaucher 700 de plus dans les cinq ans tout en créant le plus grand centre de robotique à Hullavington Airfield, au Royaume-Uni.

Quelques exemples de robots domestiques, encore à l'état de prototype, sont évoqués comme le bras robotisé faisant la vaisselle ou ramassant le doudou des enfants tombé par terre, ou bien encore l'automate nettoyant les coussins et tentures (avec un aspirateur Dyson au bout du bras, bien sûr).