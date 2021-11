Top 5 des meilleurs bons plans du jour avec Dyson, Roccat, SteelSeries, Alienware et Xiaomi

Aujourd'hui, on a de super produits à ,prix réduits avec le Dyson V12 Slim Absolute, le clavier Roccat Vulcan TKL Pro, l'écran PC Alienware AW2524H, le casque SteelSeries Arctis 3 et le smartphone Xiaomi Redmi 9A.

Aujourd'hui, le smartphone Xiaomi Redmi 9A est mis en avant sur AliExpress et il fait passer le prix sous la barre des 70 €.

Le mobile est doté d'un écran LCD HD de 6,53 pouces avec un ratio de 20:9. Il est propulsé par le processeur Helio G25 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage. Le smartphone est accompagné d'un port microSD afin d'étendre sa mémoire. Il supporte aussi la double SIM. Il est exploité par le système d’exploitation Android 10 avec la surcouche MIUI 11.

Du côté de la photo, le Xiaomi Redmi 9A dispose d'un capteur photo simple de 13 MP avec un flash et pour les selfies, dans une encoche en forme de goutte d’eau, on y trouve un autre capteur de 5 mégapixels. Pour finir, sa batterie de 5000 mAh lui offre une autonomie de plus de 18 h.

Le smartphone Redmi 9A est proposé aujourd’hui seulement au tout petit prix de 67 € avec le code SDFRN214. La livraison est gratuite depuis la France en quelques jours.





Passons ensuite sur le casque SteelSeries Arctis 3 qui bénéficie d'une très belle réduction sur Amazon

Avec ses coussinets AirWeave et son bandeau de suspension parfaitement profilé, le port du casque permet de garder vos oreilles au frais et au sec et rend le port très agréable. Il est doté d’un micro ClearCast certifié par Discord.

Les pilotes des haut-parleurs produisent un son à distorsion minimale qui offre la capacité d’entendre le moindre détail. Pour finir, le casque offre aussi un son spatial compatible avec Windows 10 et les consoles Xbox One.

Sur Amazon, le casque SteelSeries Arctis 3 est au prix de 49 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.

Passons ensuite au clavier gamer Roccat Vulcan TKL Pro qui profite d’une baisse de prix chez Amazon.

Il est équipé d’interrupteurs mécaniques Roccat Titan switch optical, les touches sont très réactives ce qui est idéal pour le gaming avec une durée de vie de 100 millions de pressions par touche. Le clavier est assez compact pour augmenter la portée de la souris.

Le clavier est facile à nettoyer grâce au support des interrupteurs spécialement conçus pour résister à la poussière. Le Roccat affiche un rétroéclairage AIMO LED touche par touche configurable. De plus, le clavier est ultra fin ce qui réduit la pression sur les poignets en laissant vos mains à plat.

Sur Amazon, vous pouvez trouver le clavier Roccat Vulcan TKL Pro au prix de 100 € au lieu de 160 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran gamer Alienware AW2524H qui profite de 42 % de réduction chez Amazon.

Il est doté d'une dalle de 14,5" avec une définition de 1920 x 1080 pixels en Full HD avec un taux de rafraichissement exceptionnel de 360 Hz. La technologie NVIDIA G-Sync offre une expérience de gaming fluide et sans saccades.

L'écran dispose de deux ports HDMI, d'un DisplayPort, de quatre ports USB 3.2 et de deux prises jack.

L'écran gamer Alienware AW2524H est au prix de 400 € au lieu de 690 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le Dyson V12 Slim Absolute qui un aspirateur de type balai. Il est accompagné d'un réservoir à poussière de 350 ml, d'une brosse motorisée, d'un suceur long, d'une mini brosse à épousseter, d'un mini outil motorisé, etc.

Il est doté d'un moteur de 545 W offrant une puissance d'aspiration de 150 AW. De plus, il est équipé d'une batterie qui offre une autonomie de 60 minutes pour un temps de recharge de 3 heures et demie.

Sur Cdiscount, l'aspirateur Dyson V12 Slim Absolute est au prix de 479 € au lieu de 599 € avec le code 50EUROS.



