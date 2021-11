Cyber Monday : pCloud propose sa solution de stockage à -76% (2 To à vie avec Encryption)

Nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser des ordinateurs, que ce soit pour le travail ou pour le loisir, sur lesquels nous stockons de plus en plus de documents comme nos photos, mais aussi des informations personnelles sensibles comme nos fiches de salaire. Pour éviter un risque de perte, plusieurs solutions s'offrent à vous comme les stockages externes (clé USB, disque, NAS...) ou encore les services de stockage en ligne comme pCloud. L'avantage de ce dernier, outre de stocker vos données, est qu'il permet également de les protéger d'un crash de disque dur, d'un incendie ou tout simplement d'un vol. De plus, alors que ces services sont généralisés localisés à l'étranger, avec tous les inconvénients possibles liés au traitement des données, ce n'est pas le cas de pCloud localisé pour sa part en Europe.

Si vous ne connaissez pas ce service, nous vous conseillons la lecture de notre test de la solution de stockage en ligne pCloud. Pour rappel, ce service offre la possibilité de sauvegarder ses données comme de la musique, des photos ou des fichiers en toute simplicité et sécurité. PCloud met aussi en place un système de partage de fichier.

Dans le cadre du Cyber Monday, pCloud propose une superbe promotion avec tout simplement 76% de réduction sur l’offre 2 To + Encryption qui comprend :

2 To de stockage à vie

2 To de trafic des liens de partage

pCloud Encryption

30 jours d’historique de corbeille

accessibilité sur n'importe quel dispositif

Pour rappel la fonction Encryption permet de chiffrer vos données et fichiers sensibles sur n'importe quel support et de les rendre inviolables.

Vous trouverez donc l'offre 2 To Lifetime + Encryption au tarif plus que réduit de 350 € au lieu de 1460 €.

Pour rappel, il s'agit d'une offre à vie, vous n'aurez donc plus jamais à payer et vous pourrez bénéficier sans limites de temps de vos services.