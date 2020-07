E-chicha : un nouvel objet connecté qui séduit de plus en plus

La chicha est entrée dans nos habitudes depuis de nombreuses années, mais la chicha électronique devient de plus en plus un phénomène et séduit particuliers comme professionnels qui tentent de contourner l'interdiction de fumer dans les lieux publics.

La chicha, ou narguilé, a été introduite en Europe début des années 1980, mais elle existe depuis de nombreuses années et est même une tradition ancestrale pour certaines cultures, certains récits historiques comportant des traces de ce narguilé dès l'année 1320.

Le narguilé est donc une pipe à eau qui permet de fumer seul ou entre amis du tabac. L'avantage de cette chicha est que le tabac peut être sous forme de tabamel, qui est un mélange de mélasse additionnée d'arômes. Vous pourrez donc fumer du tabac de différents goûts selon vos préférences, à la cerise, à la fraise, etc. Les chichas se trouvent assez facilement en France sur des sites connus comme par exemple un des leaders français El Badia.

Pour mieux comprendre le fonctionnement du narguilé, voyons sa composition. Il est donc composé d’une cheminée sur laquelle se trouve un récipient où l'on va placer le fameux tabac. Ce tabac, ou tabamel, va être recouvert d’une feuille en aluminium qu'il faudra percer. Il faudra ensuite recouvrir cet aluminium par un charbon au-dessus qui va faire brûler le tabac dont la fumée va descendre dans un réservoir à eau où la fumée refroidie et remonte ensuite dans un tuyau flexible que vous porterez à la bouche.

Mais avec une nouvelle génération qui modernise de nombreux produits du quotidien, nous avons pu apercevoir une nouvelle chicha apparaître, une plus moderne qui correspond à l'ère des objets connectés : la e-chicha, ou tout simplement chica électronique.

Cette chicha électronique rencontre d'ailleurs de plus en plus de succès en France grâce à ses nombreux avantages par rapport à la chicha traditionnelle. Elle est plus compacte et permet donc de la transporter beaucoup plus facilement. De plus le goût y est plus savoureux grâce aux nouvelles technologies utilisées qui remplacent le charbon qui laissait parfois un arrière-goût.

La e-chicha est par ailleurs la parfaite alternative au narguilé si l'on prend en compte l’interdiction de fumer dans les lieux publics datant de 2007. En effet, de nouveaux commerces ont ainsi pu voir le jour : les bars à chicha qui peuvent ainsi contourner l'interdiction de 2007 dans des lieux publics déjà existants comme les boîtes de nuit, les bars, les hôtels, et même certains restaurants. Les consommateurs en sont très friands, mais, attention, comme pour la cigarette électronique, son impact sur la santé est réel, même si beaucoup moins néfaste qu'une classique cigarette ce ui explique que certains addictologues les recommandent comme moyens de substitution afin d'arrêter de fumer.