E-Ink Gallery 3 : l'écran e-paper couleur n'a pas dit son dernier mot

Les liseuses e-paper ont l'avantage d'offrir un affichage très peu gourmand en énergie, assurant ainsi des semaines d'autonomie aux dispositifs, mais ce dernier reste souvent monochrome et offre un taux de rafraîchissement assez long qui peut réduire l'ergonomie des produits.

E-Ink, acteur de longue date des affichages électrophorétiques, propose une nouvelle génération d'affichage ACeP (Advanced Color e-Paper) avec Gallery 3, sa nouvelle création pour liseuses et tablettes de prise de notes, avec de la couleur et un affichage souple.

Cette nouvelle technologie promet une meilleure réactivité, avec un temps de réponse de 350 ms en monochrome et de 500 ms en mode couleur rapide. Pour un affichage plus densément coloré, il faut compter 750 à 1000 ms et jusqu'à 1,5 ms pour le mode couleur le plus intense.

La couleur est obtenue par l'intermédiaire de quatre particules d'encre numérique : cyan, magenta, jaune et blanc dont la combinaison permet de reproduire les couleurs avec fidélité.

Le rendu n'est pas aussi chaleureux qu'un affichage standard mais il se bonifie au fil des années avec des couleurs plus contrastées et tout en gagnant en finesse grâce à une densité de pixels passant à 300 ppi (au lieu de 150 ppi précédemment).

L'affichage e-paper Gallery 3, en utilisant directement des capsules de couleur activables électriquement plutôt qu'un filtre RGB pour produire la couleur, permet également d'en faire un affichage souple qui pourra répondre à différents besoins.

E-Ink aura également des déclinaisons pour les affichages publicitaires et la signalisation utilisant la technologie e-paper. En attendant une commercialisation, ces technologies seront exposées durant la Display Week de San Jose durant le mois de mai.