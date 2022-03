Huawei MatePad Paper : la tablette / liseuse avec écran E-Ink et HarmonyOS

Parmi les différents produits présentés par Huawei à l'occasion du salon MWC 2022 de Barcelone, la tablette liseuse MatePad Paper occupe une place à part. En combinant certains atout18s de la tablette tactile et la simplicité des liseuses, mais surtout leur écran e-paper, la firme explore un nouveau segment potentiel.

L'écran e-Ink de 10,3 pouces (1872 x 1404 pixels) a le très gros avantage de ne consommer d'énergie qu'aux changements d'affichage mais cette technologie reste essentiellement monochrome (malgré quelques tentatives pour apporter de la couleur) et n'est pas forcément très réactif.

Huawei a toutefois résolu en partie cette dernière problématique en le rendant utilisable avec un stylet pour de la prise de note et propose plusieurs niveaux de rétroéclairage de l'affichage pour un usage même dans l'obscurité.

Avec le stylet M-Pencil de Huawei, l'expérience d'écriture ou de dessin se révèle plutôt fluide et restitue le trait quasiment sans latence, gage d'une prise de notes ou d'un croquis réussi.

Pour la partie tablette, Huawei s'appuie sur sa plate-forme HarmonyOS et propose une expérience à base de widgets et avec le support du portail d'applications AppGallery.

Les possibilités sont plus limitées que sur une tablette standard et en rapport avec l'usage attendu : prise de notes, dessin, lecture mais avec certains raffinements comme la possibilité du multitâche. Il est également possible d'enregistrer des notes vocales.

La tablette liseuse Huawei MatePad Paper, compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.2, embarque 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi qu'un lecteur d'empreintes logé dans le bouton d'alimentation, pour une autonomie annoncée d'une petite semaine.

Elle sera proposée au tarif de 499 € avec son stylet M-Pencil et une étui de protection sur le site officiel de Huawei.