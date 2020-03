E3 2020 : le salon du jeu vidéo annulé à cause du coronavirus?

Selon plusieurs déclarations isolées rapportées par Bloomberg, le salon de l'E3 2020, la grande messe du jeu vidéo, serait annulée pour cause de coronavirus.

Le Coronavirus pourrait avoir eu la peau d'un nouveau salon d'envergure : l' Electronic Entertainment Expo (E3) de Los Angeles serait ainsi annulé. Les organisateurs du salon devraient officialiser l'annulation dans la journée, mais en attendant, plusieurs voix comme celle de Devolver Digital ont déjà annoncé sur Twitter qu'il valait mieux annuler les vols et hôtels pour Los Angeles.

Cancel your E3 flights and hotels, y’all. — Devolver Digital (@devolverdigital) March 11, 2020

Selon certains éditeurs, les organisateurs ont annoncé être à la recherche de solutions permettant de tenir un "E3 Online" cette année. Il s'agirait ainsi de la première annulation du salon depuis 1996.

La situation est d'autant plus préoccupante pour les marques que cet E3 se présentait comme l'occasion de faire de grosses annonces. Nous attendions ainsi particulièrement Microsoft et Sony avec leurs Xbox et PS5 respectives.

Autre point d'inquiétude : si les marques choisissent de faire des événements de leur côté, en fonction de ces derniers, elles pourraient tout simplement bouder les éditions suivantes de l'E3 afin de mener leur communication à leur sauce et à moindres frais...