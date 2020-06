EA Access s'invite sur Steam !

Après 8 années de boycott, on voyait revenir il y a quelques mois certains jeux du catalogue d'Electronic Arts au sein de la plateforme Steam. Finalement, le retour de l'éditeur s'inscrit dans une stratégie bien plus profonde puisque c'est le service EA Access qui s'intègre désormais dans la plateforme de Valve.

En octobre dernier, Electronic Arts décidait de faire revenir progressivement ses titres sur la plateforme de diffusion Steam sur PC. Boudée pendant 8 ans au profit de la plateforme maison (Origin), Steam récupérait ainsi quelques grands jeux avant de progressivement voir une grande partie du catalogue de l'éditeur revenir dans ses rayons.

Et finalement le partenariat ne s'arrête pas là puisque Electronic Arts est en train d'intégrer son service EA Access sur Steam. L'éditeur a négocié avec Valve pour que son service par abonnement soit directement proposé sur la plateforme de diffusion de jeux vidéo.

Dans un communiqué officiel, on apprend ainsi que d'autres jeux arriveront sur Steam comme VentureBeat, Apex Legends, Battlefield V, Les Sims 4 ainsi que Titanfall 2, le planning exact devant être dévoilé dans le cadre de l'événement EA Play du 19 juin. Au total, ce sont 25 titres EA qui seront disponibles sur Steam prochainement, et EA confirme qu'EA Access sera également accessible sur Steam dans le courant de cet été.

EA access propose d'accéder à l'intégralité des jeux d'Electronic Arts ainsi que des réductions et jeux en avant-première pour 3,99€ par an ou 24,99€ par an.